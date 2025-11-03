Polacy nie muszą już odbierać awizo. Jest coś lepszego

Polacy żegnają się z awizem – podkreśla Poczta Polska. Polskie instytucje, firmy i osoby prywatne nadały za pośrednictwem systemu e-Doręczeń aż 38,7 miliona przesyłek. Z tego cyfrowych listów poleconych było 12 mln sztuk, a przesyłek hybrydowych – 26,7 mln szt. W dodatku około 92 % z tych przesyłek – ponad 35,6 mln sztuk, w tym 11,9 mln całkowicie cyfrowych – zostało nadanych w 2025 roku.

e-Doręczenia się zmienią 1 stycznia 2026

Wraz z początkiem nowego roku ruszy nowy etap wdrożenia systemu e-Doręczeń, który oznacza koniec papierowych awiz w korespondencji z wieloma urzędami administracji publicznej.

Od nowego roku znaczna część administracji publicznej będzie zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Dotyczy to jednak tylko tych osób, które mają założone konto w systemie i adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Pozostałym korespondencja będzie dostarczana z pomocą usługi hybrydowej (PUH) – czyli wysyłana cyfrowo, a potem drukowana maszynowo w specjalnych ośrodkach Poczty Polskiej (w warunkach zapewniających ochronę tajemnicy korespondencji oraz wrażliwych danych) i dostarczana tradycyjnie przez listonoszy.

Przypominając o nadchodzących zmianach, Poczta Polska zachęca do korzystania z usługi e-Polecony. Różnica między e-Doręczeniem a e-Poleconym polega na tym, iż w e-Doręczeniu jedną ze stron zawsze jest podmiot publiczny i dla obywateli jest bezpłatna. e-Polecony to taka sama cyfrowa przesyłka, ale między podmiotami niepublicznymi, np.: firmą i osobą prywatną. Dzięki e-Poleconemu można całkowicie wyeliminować korespondencję papierową.

Założenie adresu doręczeń elektronicznych (ADE) jest możliwe po złożeniu wniosku o jego nadanie do ministra cyfryzacji. Można tego dokonać przez stronę internetową gov.pl. Po utworzeniu konta wystarczy aktywować publiczną skrzynkę doręczeń i można aktywować e-Polecony.

