Polacy nie muszą już odbierać awizo. Jest coś lepszego
W systemie e-Doręczeń funkcjonują już ponad 2 miliony skrzynek odbiorczych, a 75 procent z nich zostało założonych w tym roku – informuje Poczta Polska, przypominając, że kolejne istotne zmiany w systemie wchodzą w życie już od stycznia.
Polacy żegnają się z awizem – podkreśla Poczta Polska. Polskie instytucje, firmy i osoby prywatne nadały za pośrednictwem systemu e-Doręczeń aż 38,7 miliona przesyłek. Z tego cyfrowych listów poleconych było 12 mln sztuk, a przesyłek hybrydowych – 26,7 mln szt. W dodatku około 92 % z tych przesyłek – ponad 35,6 mln sztuk, w tym 11,9 mln całkowicie cyfrowych – zostało nadanych w 2025 roku.
e-Doręczenia się zmienią 1 stycznia 2026
Wraz z początkiem nowego roku ruszy nowy etap wdrożenia systemu e-Doręczeń, który oznacza koniec papierowych awiz w korespondencji z wieloma urzędami administracji publicznej.
Od nowego roku znaczna część administracji publicznej będzie zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Dotyczy to jednak tylko tych osób, które mają założone konto w systemie i adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Pozostałym korespondencja będzie dostarczana z pomocą usługi hybrydowej (PUH) – czyli wysyłana cyfrowo, a potem drukowana maszynowo w specjalnych ośrodkach Poczty Polskiej (w warunkach zapewniających ochronę tajemnicy korespondencji oraz wrażliwych danych) i dostarczana tradycyjnie przez listonoszy.
Przypominając o nadchodzących zmianach, Poczta Polska zachęca do korzystania z usługi e-Polecony. Różnica między e-Doręczeniem a e-Poleconym polega na tym, iż w e-Doręczeniu jedną ze stron zawsze jest podmiot publiczny i dla obywateli jest bezpłatna. e-Polecony to taka sama cyfrowa przesyłka, ale między podmiotami niepublicznymi, np.: firmą i osobą prywatną. Dzięki e-Poleconemu można całkowicie wyeliminować korespondencję papierową.
Założenie adresu doręczeń elektronicznych (ADE) jest możliwe po złożeniu wniosku o jego nadanie do ministra cyfryzacji. Można tego dokonać przez stronę internetową gov.pl. Po utworzeniu konta wystarczy aktywować publiczną skrzynkę doręczeń i można aktywować e-Polecony.
ePoczta-Polska.pl pomaga pożegnać się z awizem
Poczta Polska uruchomiła narzędzie, które pomaga pożegnać się z awizem i ułatwia komunikację, np. z partnerami biznesowymi czy klientami. Pod adresem ePoczta-Polska.pl działa platforma służąca do kupowania usług cyfrowych. Każdy może tam wykupić pakiet e-Poleconych, dzięki któremu będzie błyskawicznie nadawał cyfrowe listy do innych osób czy firm. Można tu również kupić e-usługi dostarczane przez renomowanego partnera Poczty Polskiej - KIR: kwalifikowany podpis cyfrowy, kwalifikowaną pieczęć cyfrową czy certyfikat SSL, dzięki którym można wysyłać dokumenty z potwierdzoną autentycznością.