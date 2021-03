Orange w 2020 roku: rekordowe transfery danych

Orange Polska podsumował dwa tygodnie temu swoje wyniki finansowe za 2020 rok, teraz operator przytoczył kilka ciekawych statystyk dotyczących wykorzystania swojej sieci. Jej użytkownicy wysłali w 2020 r. o połowę więcej danych niż przed rokiem – ponad 5 mld gigabajtów.

Ubiegły rok minął pod znakiem ogromnego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, spowodowanego pandemią i wynikającymi z niej zmianami m.in. upowszechnieniem się zdalnej nauki i pracy. Przesył danych w sieci Orange Polska zwiększył się rok do roku aż o połowę, dochodząc w 2020 r. do 5 mld gigabajtów. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiego ruchu

– powiedział Piotr Jaworski, członek zarządu Orange Polska odpowiedzialny za sieć i technologie.

Skokowy wzrost nastąpił w marcu, wraz z początkiem obostrzeń związanych z pandemią. W miesiącach wakacyjnych statystyki te nieco się obniżyły, a kolejny wzrost był widoczny od września, ze skokiem po ogłoszeniu zdalnej edukacji. Łącznie, klienci przesłali w 2020 r. o połowę więcej, a użytkownicy światłowodu dwukrotnie więcej danych niż w 2019 r.

W sieci mobilnej po skoku w marcu ruch ustabilizował się na poziomie ok. 15% wyższym, niż przed pandemią. Następnie, podobnie jak w przypadku sieci stacjonarnej, obserwowalny był kolejny wzrost od rozpoczęcia roku szkolnego aż do końca roku kalendarzowego. Wciąż dominacje sieci LTE – za jej pomocą przesłano ponad 94% wszystkich danych, jakie przepłynęły przez sieć mobilną Orange.

W porównaniu z grudniem 2019 roku, w grudniu 2020 użytkownik internetu światłowodowego przesłał średnio aż o 52% więcej danych, a użytkownik korzystający z LTE aż o 60% więcej. Rok do roku ruch w sieci mobilnej w całym 2020 był większy o ok. 46% niż w całym 2019.

Z kolei ruch głosowy w sieci mobilnej był w 2020 r. wyższy o ponad 14% niż w poprzednim roku. Zwiększyło się też wykorzystanie sieci LTE do rozmów – niemal co trzecia minuta rozmów była realizowana za pomocą VoLTE.

Reafarming i 5G

W zasięgu LTE Orange Polska znajduje się dziś 99,88% ludności kraju. Blisko 10 tys. stacji z agregacją zapewnia dostęp do jeszcze szybszego internetu w komórkach 85% populacji Polski. Niemal połowa, bo ponad 4 tys. obiektów, obsługuje wszystkie 4 częstotliwości LTE, dając największe możliwości.

W czerwcu 2020 operator zakończył po trzech latach projekt refarmingu w pasmach 2100 oraz 1800 MHz. W rezultacie LTE w paśmie 2100 MHz zostało uruchomione na 9 256 stacjach, a pojemność tej sieci wzrosła nawet o 50%. Inwestycje umożliwiły również 5G w paśmie 2100 MHz, które dziś dostarcza ponad 1600 stacji. Zapewnia to zasięg dla przeszło 6 mln Polaków.

Ostatnie lata w sieci stacjonarnej upłynęły pod znakiem światłowodu. Orange systematycznie poszerzał zasięg swoich usług superszybkiego internetu, obejmując nim ok. 800 tys. nowych gospodarstw domowych rocznie. Łącznie, dostęp do Orange Światłowodu ma ponad 5 mln domów, mieszkań i biur, w 154 miastach. To oznacza, że w zasięgu tej usługi jest już 35% wszystkich polskich gospodarstw domowych.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange