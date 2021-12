Meta pozywa za ataki phishingowe na użytkowników Facebooka, WhatsAppa i Instagrama

Firma Meta złożyła pozew federalny w amerykańskim stanie Kalifornia przeciwko hakerom, którzy podszywali się pod usługi społecznościowego giganta (Facebook, WhatsApp i Instagram), dopuszczając się do ataków phishingowych na użytkowników tych platform.

Meta (dawniej Facebook) poinformowała na początku tego tygodnia, że złożyła pozew przeciwko podmiotom, które prowadziły ponad 39 tysięcy stron phishingowych, podszywających się pod należące do niej platformy Facebook, WhatsApp i Instagram. Miało to na celu wprowadzenie w błąd użytkowników tych serwisów i zmuszenie ich do ujawnienia danych logowania.

Zobacz: Facebook / Meta to najgorsza firma roku

Zobacz: Reklamy na Facebooku i Instagramie mają omijać wrażliwe tematy

Hakerzy posiłkowali się przy tym metodami socjotechnicznymi, które polegały na stworzeniu fałszywych stron internetowych podszywających się pod strony logowania Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa, na których ofiary proszono o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Dane te były następnie przechwytywane przez oskarżonych. Firma Marka Zuckerberga liczy również na pół miliona dolarów od anonimowych hakerów.

Ataki phishingowe zostały przeprowadzone przy użyciu usługi Ngrok, która przekierowywała ruch internetowy do stron phishingowych w taki sposób, by ukryć prawdziwą lokalizację oszukańczej infrastruktury. Liczba tych ataków wzrosła od marca 2021 roku, a Meta współpracowała z Ngrok w celu zablokowania tysięcy adresów URL do stron phishingowych.

Ten pozew jest kolejnym krokiem w naszych nieustających wysiłkach na rzecz ochrony bezpieczeństwa i prywatności ludzi, wysłania jasnego komunikatu do tych, którzy próbują nadużywać naszej platformy oraz zwiększenia odpowiedzialności tych, którzy nadużywają technologii.

– powiedziała Jessica Romero, dyrektor ds. egzekwowania i postępowania sądowego w firmie Meta

Sprawa miała miejsce kilka dni po tym, jak Meta ogłosiła, że ​​podjęła kroki w celu zakłócenia działań siedmiu agencji, które utworzyły ponad 1500 fałszywych kont na Facebooku i Instagramie, aby dotrzeć do 50000 użytkowników znajdujących się w ponad 100 krajach. W ubiegłym miesiącu firma poinformowała, że zbanowała cztery złośliwe cybergrupy atakujące dziennikarzy, organizacje humanitarne i antyreżimowe siły wojskowe w Afganistanie i Syrii.

Zobacz: Plus przegrał w sądzie i musi zapłacić ponad 50 mln zł kary

Zobacz: Orange Polska dostał w ucho. Wypłaci klientom rekompensatę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AlexandraPopova / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Hackers News