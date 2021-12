Facebook / Meta to najgorsza firma roku

Yahoo! Finance wybrało najgorszą firmę roku. Respondenci zdecydowali, że tytuł ten należy się imperium Marka Zuckerberga, czyli Facebookowi (obecnie pod nazwą Meta).

Wygrana nie zawsze jest czymś, czym można się pochwalić lub czego można zazdrościć. Tak jest również z grudniową wygraną firmy Meta (wcześniej Facebook), który został wytypowany jako najgorsza firma 2021 roku. W głosowaniu w tej kategorii wzięło udział 1541 respondentów, a Facebook najwyraźniej zirytował ich najbardziej, otrzymując 8% głosów. Na firmę Marka Zuckerberga głosowało o 50% więcej osób niż na wicelidera, chińską firmę Alibaba (Aliexpress).

A za co właściwie Facebook jest tak nielubiany? Społecznościowy gtigant ma na swoim sumieniu trochę grzechów, które zostały mu teraz wygarnięte. To przede wszystkim cenzura, skierowana głównie w środowiska prawicowe i konserwatywne. Uznały one, że "policja wolności słowa" jest niesprawiedliwa i należy im się prawo do mówienia tego, co chcą. Także na Facebooku.

Mocno krytykowano firmę Meta również za nieskuteczną walkę z dezinformacją. W opinii krytyków Facebooka przyczyniło się to do tego, że ludzie nie traktują poważnie śmiercionośnego potencjału pandemii COVID-19. Według danych zebranych przez serwis worldometers.info, wirus Sars-Cov-2 zabił już niemal 5,4 miliona osób. To prawie 700 osób na każdy milion mieszkańców Ziemi (0,07%).

Facebook jest też oskarżany o przyczynienie się do wzrostu skrajnie prawicowego ekstremizmu i podważanie demokracji na całym świecie, jak to ujął jeden z respondentów. Platforma ma też niekorzystny wpływ na dzieci i młodzież, czego przejawem były ujawnione wewnętrzne dokumenty Facebooka, z których wynikało, że gigant wiedział o niekorzystnym wpływie zdjęć publikowanych na Instagramie na zdrowie psychiczne nastoletnich dziewcząt (problemy z wizerunkiem ciała), ale nic z tym nie zrobił.

Jak informuje Yahoo! Finance, Facebook nie odpowiedział na prośbę o komentarz w sprawie tej niechlubnej wygranej.

Najlepsza firma roku to Microsoft

Yahoo! Finance wybrało oczywiście również najlepszą firmę 2021 roku, co dokonywane jest na podstawie wyników rynkowych i osiągnięć. Ten tytuł przypadł gigantowi z Redmond. Microsoft został doceniony za przebicie się przez granicę 2 bilionów dolarów kapitalizacji rynkowej oraz 53% wzrost cen akcji rok do roku.

Źródło zdjęć: Elms Art / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Yahoo