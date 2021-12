Cyfrowe narzędzia Microsoftu taniej dla uczniów i nauczycieli w Polsce

Ministerstwo Edukacji i Nauki dołaczyło do programu Shape the Future. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele w Polsce dostaną dostęp do narzędzi cyfrowych Microsoftu w niższych cenach.

Dzięki udziałowi w projekcie Shape The Future, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą miały możliwość zapewnienia swoim uczniom i nauczycielom dostępu do narzędzi cyfrowych przy użyciu tabletów, laptopów i komputerów stacjonarnych z najnowszym oprogramowaniem w preferencyjnych cenach. Zakupiony sprzęt otrzymają z zainstalowanym systemem Windows oraz możliwością uzyskania bezpłatnych licencji Office 365 (plan A1). W połączeniu ze sprzętem edukacyjnym przygotowanym przez producentów urządzeń (np. Dell, Lenovo, HP, Acer) ma to stworzyć kompletną, jednolitą i bezpieczną platformę komunikacyjno-dydaktyczną dla szkół.

Program Shape the Future

Program Microsoft Shape the Future umożliwia instytucjom związanym z oświatą i szkolnictwem zakup systemu operacyjnego po preferencyjnej cenie. Udział w projekcie nie wiąże się ze zobowiązaniami ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki czy instytucji edukacyjnej. W ramach programu producenci sprzętu ustalają ceny urządzeń ze wspomnianym systemem operacyjnym, bazując na licencjach edukacyjnych „Education only”.

Cyfrowe narzędzia dla edukacji

Platformę narzędzi cyfrowych dla edukacji tworzy system operacyjny Windows 10 Pro Edu oraz 11 Pro Edu w połączeniu z bezpłatnymi licencjami na Office 365 (w planie A1). Jest tam między innymi program Microsoft Teams, który umożliwia pracę w ramach zespołów klasowych, prowadzenie wideokonferencji i lekcji zdalnych, udostępnianie treści oraz przypisywanie i ocenianie zadań. W ramach bezpłatnego planu nauczyciele i uczniowie korzystają również z poczty e-mail, dysku chmurowego OneDrive, aplikacji Office Online czy wspólnego notesu zajęć dla klasy OneNote Class Notebook.

Bezpieczeństwo pracy

Platforma zawiera rozwiązania, które mają zagwarantować najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa, charakterystyczny dla licencji korporacyjnych. Oprócz aplikacji środowisko Office 365 zapewnia zintegrowaną usługę zarządzania tożsamością użytkowników Azure Active Directory. Każdy nauczyciel, który posiada konto w usłudze Office 365, może zalogować się nim w systemie Windows 10 Pro lub 11 Pro. Windows dostępny w programie Shape the Future to wersja systemu operacyjnego klasy biznesowej, oferująca wszystkie standardy bezpieczeństwa dostępne w systemie Windows 10 Pro i 11 Pro.

Współpraca biznesu z administracją

Udział Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie Shape the Future Microsoft to efekt współpracy administracji i biznesu. Stwarza on szansę na rozwój i inwestowanie w edukację uczniów. Przyczynia się także do zwiększenia dostępności cyfrowych narzędzi w edukacji i nauce.

