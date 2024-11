Rekordowa kara dla Facebooka. Komisja Europejska żąda niemal 800 mln euro

Komisja Europejska nałożyła na firmę Meta grzywnę w wysokości 797,72 miliona euro za naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych. Społecznościowy gigant kierowany przez Marka Zuckerberga został ukarany za niewłaściwe połączenie swojej usługi ogłoszeń drobnych – Facebook Marketplace – z siecią społecznościową oraz za nakładanie nieuczciwych warunków handlowych na konkurencyjne platformy ogłoszeniowe.

Meta, amerykańska korporacja technologiczna, oferuje usługę Facebook Marketplace, która umożliwia użytkownikom kupno i sprzedaż towarów. Usługa ta jest zintegrowana z Facebookiem, co oznacza, że wszyscy użytkownicy tej platformy mają automatyczny do niej dostęp, niezależnie od tego, czy tego chcą, czy nie. Komisja Europejska uznała, że takie połączenie daje Facebook Marketplace znaczne korzyści w postaci przewagi dystrybucyjnej, której nie mają konkurenci tej usługi. Przedstawiciele Komisji stwierdzili, że to "wiązanie" – czyli obowiązkowe połączenie usług – może prowadzić do wykluczenia konkurencji, ponieważ inne platformy ogłoszeniowe nie mogą konkurować z tak silnym atutem, jakim jest wbudowany dostęp do Facebooka.

Dodatkowo, Komisja uznała, że Meta naruszyła zasady uczciwej konkurencji, nakładając jednostronnie niekorzystne warunki handlowe na innych dostawców usług ogłoszeniowych, którzy korzystają z platform Meta, takich jak Facebook czy Instagram. Przedstawiciele tych firm byli zobowiązani do udostępniania danych związanych z reklamami, które Meta następnie wykorzystywała wyłącznie na korzyść Facebook Marketplace, co jeszcze bardziej pogłębiało nierówności na rynku.

Kara finansowa

W odpowiedzi na te naruszenia, Komisja Europejska nałożyła na firmę Meta grzywnę w wysokości 797,72 miliona euro (ponad 3,4 mld zł). Kara ta została określona na podstawie wytycznych Komisji z 2006 roku, dotyczących wymiaru kar finansowych, uwzględniając zarówno czas trwania i powagę naruszenia, jak i obroty związane z Facebook Marketplace. Komisja podkreśliła, że poziom kary jest również zależny od całkowitych przychodów Meta, aby zapewnić wystarczający efekt odstraszający w przypadku firmy o tak dużych zasobach.

Meta została również zobowiązana do zaprzestania stosowania zakwestionowanych praktyk oraz do niepowtarzania podobnych działań w przyszłości. Przedstawiciele Komisji podkreślili, że chociaż dominacja na rynku nie jest nielegalna, to przedsiębiorstwa zajmujące pozycję dominującą mają szczególną odpowiedzialność, by nie wykorzystywać tej dominacji w sposób szkodliwy dla konkurencji.

Historia sprawy

Postępowanie antymonopolowe wobec Meta rozpoczęło się formalnie w czerwcu 2021 roku, kiedy Komisja Europejska zainicjowała dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń przepisów antymonopolowych przez Facebooka. W grudniu 2022 roku Meta otrzymała od Komisji Europejskiej zawiadomienie o zarzutach, na które firma odpowiedziała w czerwcu 2023 roku.

Zgodnie z artykułem 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFEU) oraz artykułem 54 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA), nadużywanie pozycji dominującej na rynku jest zabronione, nawet jeśli sama dominacja w danym segmencie rynku nie jest nielegalna.

Nałożona kara w wysokości 797,72 miliona euro zostanie przeznaczona na finansowanie budżetu UE. Środki te nie są jednak przypisane do konkretnych wydatków, a obniżenie wkładów państw członkowskich na przyszły rok ma na celu zmniejszenie obciążenia podatników. Kara stanowi także sygnał dla innych firm, że unijne przepisy antymonopolowe są stosowane surowo, szczególnie w przypadku tak dużych graczy rynkowych jak Meta.

Źródło zdjęć: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Komisja Europejska