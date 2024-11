Apple dyskryminuje Europejczyków? Komisja stawia zarzuty gigantowi

Firma Apple ponownie znalazła się na celowniku Komisji Europejskiej. Po przeprowadzeniu skoordynowanego śledztwa na poziomie europejskim, Sieć Współpracy Ochrony Konsumentów (CPC) wraz z Komisją powiadomiła giganta o szeregu potencjalnie niedozwolonych praktyk geoblokowania w niektórych usługach Apple Media Services. Chodzi między innymi o App Store, Apple Arcade, Apple Music, iTunes Store, Apple Books i Apple Podcasts.

Komisja Europejska stoi na stanowisku, że Apple dyskryminuje konsumentów w UE/EOG ze względu na miejsce zamieszkania. Ograniczenia dotyczą między innymi dostępu do treści, metod płatności oraz możliwości pobierania aplikacji.

Jakie są konkretne zarzuty?

Sieć CPC stwierdziła szereg ograniczeń w usługach Apple Media, które, według jej sieci, bezprawnie dyskryminują konsumentów europejskich na podstawie ich miejsca zamieszkania. Konsumenci napotykają ograniczenia w następujących kwestiach:

Różne wersje usług. Apple oferuje różne interfejsy swoich usług w zależności od kraju. Konsumenci mogą korzystać tylko z wersji przeznaczonej dla kraju, w którym zarejestrowali swoje konto Apple. Zmiana kraju jest utrudniona, co narusza przepisy Unii Europejskiej dotyczące geoblokowania.

Ograniczenia w płatnościach. Klienci mogą korzystać tylko z metod płatności (np. kart kredytowych/debetowych) wydanych w kraju rejestracji konta Apple.

Blokowanie pobierania. App Store uniemożliwia pobieranie aplikacji oferowanych w innych krajach UE/EOG, nawet jeśli konsument przebywa w tym kraju tymczasowo.

Komisja Europejska podkreśla, że takie praktyki są sprzeczne z Rozporządzeniem w sprawie geoblokowania oraz Dyrektywą o usługach. Przepisy te mają na celu zapewnienie równego traktowania konsumentów w Unii Europejskiej i zapobieganie dyskryminacji ze względu na narodowość lub miejsce zamieszkania.

Co grozi firmie Apple?

Apple ma teraz miesiąc na odpowiedź na zarzuty i zaproponowanie rozwiązań, które wyeliminują problemy z geoblokowaniem. Jeśli amerykańska firma nie ustosunkuje się do żądań Komisji Europejskiej, organy krajowe mogą podjąć kroki prawne, w tym nałożyć kary finansowe na giganta z Cupertino.

Ważny precedens

To nie pierwszy raz, kiedy Komisja Europejska podejmuje działania przeciwko gigantom technologicznym w sprawie geoblokowania. W 2023 roku podobne zarzuty postawiono firmie Google, która w rezultacie zobowiązała się do zmiany swoich praktyk. Decyzja Komisji w sprawie Apple'a może stworzyć ważny precedens dla całego rynku cyfrowego.

Geoblokowanie – problem systemowy

Geoblokowanie to praktyka ograniczania dostępu do treści i usług online ze względu na lokalizację użytkownika. Jest to poważny problem, który utrudnia swobodny przepływ dóbr i usług na jednolitym rynku cyfrowym UE. Komisja Europejska aktywnie walczy z tym zjawiskiem, aby zapewnić konsumentom równy dostęp do dóbr i usług online, niezależnie od miejsca zamieszkania czy przebywania.

