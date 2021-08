Deutsche Telekom ma już 55 tysięcy anten 5G i zasięg dla 85% populacji

Deutsche Telekom, czyli operator do którego należy polski T-Mobile, chwali się swoimi osiągnięciami w rozbudowie światłowodu i sieci 5G, w tym także w paśmie 3,6 GHz. Plan zakładający pokrycie do końca roku 90 procent populacji Niemiec zasięgiem 5G jest już bliski realizacji.

Kilka miesięcy temu Deutsche Telekom zadeklarowało, że do końca roku 2021 zapewni zasięg 5G dla 90 procent mieszkańców Niemiec. W marcu firma poinformowała, że udało jej się osiągnąć poziom 80% pokrycia populacji, teraz z kolei donosi, że wartość ta wzrosła już do 85%.

W większej części zasięg 5G zapewnia pasmo 2100 MHz, w agregacji z LTE, gdzie operator gwarantuje prędkość pobierania do 225 Mbps. DT na tym jednak nie poprzestaje i rozwija też 5G w paśmie 3,6 GHz o prędkości do 1 Gbps (realnie 600-800 Mbps). Częstotliwości te są już dostępne w ponad 60 niemieckich miastach, gdzie najszybsze 5G zapewniane jest przez 2400 anten w 800 lokalizacjach. Od marca 5G w paśmie 3,6 GHz zostało uruchomione w 30 nowych miastach, operator wzmocnił też zasięg tam, gdzie 5G 3,6 GHz działało już wcześniej.

Zobacz: 300 mln osób w zasięgu 5G w T-Mobile USA

W czterech miastach Niemiec Deutsche Telekom wdraża także 5G w standardzie Stand Alone, w którym 5G działa samodzielnie bez warstwy LTE. W dalszych planach dzięki 5G SA sieć rdzeniowa będzie tworzona w architekturze chmurowej.

Deutsche Telekom chwali się tez rozwojem swojego światłowodu, w który inwestuje 2 mld euro rocznie. W 2020 roku operator uruchomił 430 tysięcy nowych połączeń FTTH o prędkości do 1 Gbps, układając w tym celu 30 tysięcy kilometrów światłowodu. Tylko w lipcu DT podłączyło do FTTH ponad 85 tysięcy gospodarstw domowych. Celem operatora jest osiągnięcie 1,2 miliona połączeń światłowodowych do końca roku 2021 i wszystko wskazuje na to, że firma zrealizuje ten cel, mimo poważnych strat infrastrukturalnych, jakie spowodowały niedawne powodzie w Niemczech. W ich efekcie uszkodzonych zostało około 100 tysięcy instalacji FTTH.

Deutsche Telekom zamierza w następnych latach skupić się na dostarczeniu światłowodu na terenach niezurbanizowanych. Operator obiecuje, że na wsiach i w małych miasteczkach do 2030 roku podłączy 8 milionów gospodarstw.

Zobacz: Deutsche Telekom: dostarczymy 5G do 90% populacji Niemiec

Zobacz: T-Mobile ma już blisko 2300 stacji 5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Deutsche Telekom

Źródło tekstu: Deutsche Telekom