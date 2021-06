300 mln osób w zasięgu 5G w T-Mobile USA

Amerykański T-Mobile idzie jak burza z rozbudową sieci 5G. W zasięgu nowoczesnej sieci nowej generacji znajduje się już 300 mln mieszkańców Stanów Zjednoczonych, z tego połowa może korzystać z prędkości sięgających nawet 1 Gbps.

Amerykański oddział T-Mobile ruszył z siecią 5G pod koniec 2019 roku. Operator zakładał, że do końca 2021 roku obejmie zasięgiem populację 300 mln mieszkańców USA. Udało się to już teraz, sześć miesięcy przed terminem.

W większości terytorialny zasięg 5G w T-Mobile tworzy „Extended Range 5G” – pasmo N71 o częstotliwości 600 MHz – a więc o niskiej przepustowości, ale jednocześnie gwarantujące bardzo duży zasięg na terenach wiejskich z wykorzystaniem niewielkiej liczby nadajników. Pasmo N71 obejmuje dzięki temu obszar 2,57 mln km2, czyli niemal dwa razy tyle, ile wynosi zasięg 5G w konkurencyjnym AT&T i aż cztery razy większy od tego, jaki stworzyła sieć Verizon.

Poza częstotliwościami zasięgowymi amerykański T-Mobile ma też szybkie pasmo 2,5 GHz, które pozyskał, przejmując innego operatora zza Oceanu – sieć Sprint. T-Mobile korzysta też z 5G w falach milimetrowych, a w niedalekiej przyszłości będzie także używał pasma C-Band, czyli częstotliwości 3,7-3,98 GHz. Już teraz połączenie szybkich pasm 5G, czyli „Ultra Capacity 5G”, pozwala osiągnąć klientom T-Mobile przeciętne prędkości 325 Mbps, maksymalnie sięgające nawet 1 Gbps. Chociaż terytorialnie „Ultra Capacity 5G” obejmuje mniejszy obszar, niż 5G w N71, to zarazem są to miejsca o większym zaludnieniu. Dzięki temu w zasięgu szybkiego 5G jest już 150 milionów Amerykanów, a operator deklaruje, że do końca roku zwiększy tę liczbę do 200 milionów.

Dobry zasięg 5G w T-Mobile został potwierdzony przez firmę Ookla. Według jej pomiarów sieć 5G T-Mobile w paśmie 600 MHz obejmuje aż 92% dróg międzystanowych, więc sprawdzi się w trakcie podróży. Z kolei konkurenci z AT&T zapewniają tam 68% pokrycia 5G, a sieć Verizon – 51%.

By uczcić swój sukces, amerykański T-Mobile pochwalił się stworzeniem… ginu Ultra Capacity 5Gin oraz imbirowego piwa bezalkoholowego Extended Range 5Ginger Beer. Będzie je można zamówić on-line, by świętować razem z T-Mobile.

