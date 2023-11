Smartfony w Polsce w 3Q2023: Xiaomi zyskuje najwięcej, a Samsung traci

W trzecim kwartale 2023 roku niemal co trzeci smartfon dostarczony na polski rynek został wyprodukowany przez Samsunga. Koreańczykom po piętach deptała firma Xiaomi, która w ujęciu rocznym odnotowała największy wzrost.

Canalys opublikował informacje na temat rynku smartfonów w Polsce w trzecim kwartale 2023 roku. Wynika z nich, że za 29% dostaw do polskich sklepów odpowiadał Samsung. Koreańczycy odnotowali jednak 15% spadek liczby smartfonów w ujęciu rocznym. Z kolei zajmujące drugie miejsce Xiaomi zyskało przez rok najwięcej, dostarczając na polski rynek o 68% więcej smartfonów niż rok wcześniej. Dzięki temu już więcej niż co czwarty smartfon trafiający w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień do sprzedaży w Polsce został wyprodukowany przez tę chińską firmę.

Podium zamyka Lenovo, który produkuje między innymi smartfony pod marką Motorola. Firma ta odpowiadała w 3Q2023 za 13% dostaw smartfonów w Polsce, odnotowując jednocześnie wzrost ich liczby o 33% rok do roku. Tuż za podium znalazł się producent iPhone'ów, czyli Apple, z udziałem w rynku na poziomie 11% i 5% wzrostem liczby dostarczonych urządzeń w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 roku.

W TOP5 w trzecim kwartale tego roku zmieściło się jeszcze Realme. Do tego chińskiego producenta należało w omawianym okresie 7% polskiego rynku smartfonów. Realme odnotowało 28% wzrost wielkości dostaw tych urządzeń do Polski (rok do roku).

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Canalys

Źródło tekstu: Canalys, Xiaomi