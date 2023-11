Rynek smartfonów w 3Q2023: Huawei już nie zamyka TOP10

W trzecim kwartale 2023 roku na światowe rynki trafiło 301,6 mln smartfonów. To nieco mniej niż rok wcześniej, ale jednocześnie o kilkanaście procent więcej niż w drugim kwartale tego roku. Duża zmiana na końcu stawki TOP 10 – teraz jest tam Realme, a nie Huawei.

3Q2023 to dziewiąty z rzędu kwartał, w którym odnotowano spadek liczby smartfonów trafiających na rynek w ujęciu rocznym. Na taką sytuację po początkowych wzrostach związanych z pandemią COVID-19 miały wpływ różne wydarzenia, które wstrząsnęły branżą i światową gospodarką, od problemów produkcyjnych w Chinach po wysoką inflację zmniejszającą popyt.

Trzeci kwartał roku okazał się ponownie najlepszy dla Samsunga. Koreański producent dostarczył na globalny rynek 58,8 mln smartfonów (19% wszystkich dostaw), czyli o 8,2% mniej niż rok wcześniej, ale równocześnie także o 10,3% więcej niż w drugim kwartale roku. Samsungowi po piętach deptała firma Apple, która dostarczyła na światowe rynki 53,4 mln smartfonów (18% wszystkich) i zaliczyła wzrost o 2,3% rok do roku i aż o 23,6% kwartał do kwartału. Podium zamyka Xiaomi z liczbą 41,5 mln smartfonów (+2,5% rok do roku, +25,0% kwartał do kwartału).

W Chinach, głównym rynku Apple'a, sytuacja sprzedażowa nowego iPhone'a stała się trudna ze względu na wprowadzenie na rynek nowych flagowych smartfonów Huawei 5G i kwestie polityczne. Niemniej jednak oczekuje się, że dostawy Apple'a w czwartym kwartale i w całym roku wzrosną w porównaniu z rokiem ubiegłym ze względu na stały wzrost popytu na telefony premium i oznaczające ulepszenia sprzętowe standardowego modelu iPhone'a 15.

– powiedział Jusy Hong, starszy kierownik ds. Badań, Omdia

W sumie w TOP10 jest 5 producentów, którzy w minionym kwartale dostarczyli więcej smartfonów niż rok wcześniej. Największy wzrost odnotowała firma Transsion (+48,6%). Sprzedaje ona smartfony pod markami Infinix, Tecno oraz Itel. Produkty dwóch pierwszych dostępne są również w Polsce.

Wzrost Transsion Holdings nastąpił po długim okresie stagnacji, w związku z analizowaniem zapasów z I kwartału 2023 roku i w związku z mniejszą ilością pieniędzy do wydania przez konsumentów. Jednak najwyraźniej Transsion wkracza w rok 2024 bardzo ambitnie i szybko rozszerza swój plan produkcyjny. To pokazuje, że wysiłki firmy mające na celu ekspansję na większą liczbę rynków mogą zakończyć się sukcesem.

– dodał Zaker Li, główny analityk ds. smartfonów, Omdia

Duże wzrosty były również udziałem firmy Huawei (+24,4% rok do roku i +44,6% kwartał do kwartału), która zdołała przeskoczyć markę Realme.

M-ce Dostawca 3Q2023 2Q2023 3Q2022 Zmiana

kwartalna Zmiana

roczna Dostawy Udział Dostawy Udział Dostawy Udział 1 Samsung 58,8 mln 19% 53,3 mln 20% 64,1 mln 21% +10,3% -8,2% 2 Apple 53,4 mln 18% 43,2 mln 16% 52,2 mln 17% +23,6% +2,3% 3 Xiaomi 41,5 mln 14% 33,2 mln 12% 40,5 mln 13% +25,0% +2,5% 4 Oppo + OnePlus 26,6 mln 9% 25,0 mln 9% 29,1 mln 10% +6,6% -8,6% 5 Transsion 26,3 mln 9% 24,5 mln 9% 17,7 mln 6% +7,3% +48,6% 6 Vivo 22,6 mln 7% 22,3 mln 8% 25,3 mln 8% +1,3% -10,7% 7 Honor 15,8 mln 5% 14,1 mln 5% 14,2 mln 5% 12,1% +11,3% 8 Motorola 11,2 mln 4% 10,4 mln 4% 11,4 mln 4% +7,7% -1,8% 9 Huawei 10,7 mln 4% 7,4 mln 3% 8,6 mln 3% +44,6% +24,4% 10 Realme 10,6 mln 4% 10,1 mln 4% 13,6 mln 4% +5,0% -22,1% Inni 24,1 mln 8% 22,5 mln 8% 26,9 mln 9% +7,2% -10,5% Razem 301,6 mln 100% 265,9 mln 100% 303,6 mln 100% +13,4% -0,7%

Branża smartfonów pozostaje nieco poniżej całkowitej liczby dostaw, jaką odnotowaliśmy w trzecim kwartale 2022 roku, jednak widać już oznaki ożywienia na rynku. Połowa wszystkich głównych marek odnotowała wzrost dostaw w porównaniu z ubiegłym rokiem, a szczególnie Transsion, Honor i Huawei. Jasne jest zatem, że problemy, z którymi borykała się branża smartfonów w 2023 roku, dobiegają końca: inflacja na całym świecie spowalnia, a wraz z nią rośnie zaufanie konsumentów. W 2023 roku cały rynek spadł jak dotąd o 7,5% w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2022 roku, co oznacza, że ostateczna suma za 2023 rok będzie prawdopodobnie niższa niż w 2022 roku. Istnieją jednak sygnały, że powolne ożywienie już trwa.

– podsumował Jusy Hong

