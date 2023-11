Te smartfony Galaxy nie dostaną Androida 14. Samsung się pomylił

Samsung ruszył z aktualizacjami stabilnej wersji One UI 6 na bazie Androida 14. W najbliższych miesiącach otrzyma je kilkanaście modeli smartfonów Galaxy. Wbrew pierwszym zapowiedziom, nie dotyczy to jednak starszych flagowców.

Po wielu miesiącach testów Samsung udostępnił już One UI 6 na bazie Androida 14 dla smartfonów z serii Galaxy S23. A co z innymi modelami? Te najnowsze również je otrzymają, a Samsung podał już oficjalną listę modeli. Niestety, do komunikatu wkradł się błąd dotyczący kilku smartfonów z najwyższej półki.

Chodzi przede wszystkim o serie wciąż popularnych smartfonów Galaxy S20 oraz Galaxy Note20. Samsung umieścił je na liście razem z innymi flagowcami, co wywołało zdziwienie, ale też radość wielu użytkowników. Smartfony z tych serii zadebiutowały z Androidem 10 i miały dostać trzy kolejne wersje systemu. Komunikat Samsunga wywołał nadzieję, że jednak i te telefony otrzymają Androida 14.

Teraz jednak producent przyznał się do błędu, potwierdzając, że serie Galaxy S20 oraz Galaxy Note20 znalazły się na liście przez przypadek. Telefony zostały z niej usunięte.

Co więcej, pomyłka Samsunga dotyczyła także mniej popularnych, ale też wciąż używanych rozkładanych modeli z 2020 roku. Chodzi o Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Z Fold 2. One również zniknęły z listy telefonów oczekujących na aktualizację One UI 6 i Androida 14.

Dla kogo One UI 6 i Android 14?

Po korekcie aktualna oficjalna lista smartfonów Samsung, które otrzymają aktualizację oprogramowania do One UI 6 i Androida 14, wygląda tak:

Zobacz: Android 14 i One UI 6 dla Galaxy S23. Jest już wersja stabilna

Zobacz: Masz Samsunga Galaxy? Sprawdź, czy dostaniesz One UI 6 i Androida 14

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: 9TO5Google