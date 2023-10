Android 14 i One UI 6 dla Galaxy S23. Jest już wersja stabilna

Samsung kończy testy beta One UI 6 na Androidzie 14. Pierwsi użytkownicy smartfonów z serii Galaxy S23 otrzymują już aktualizację do najnowszego oprogramowania w stabilnej wersji.

Samsung od blisko sześciu miesięcy prowadzi beta testy interfejsu One UI 6 bazującego na Androidzie 14. W tym czasie wyszło aż dziewięć wersji beta, a ostatnią z nich producent udostępnił pięć dni temu. Testy trwały tak długo, że niektórzy użytkownicy stracili już wiarę w to, że doczekają się stabilnej wersji. Wygląda jednak na to, że ich cierpliwość zostanie nagrodzona, bo Samsung rozpoczął wysyłkę One UI 6 w wersji stabilnej.

AKTUALIZACJA:

Jest już wersja One UI 6 w wersji stabilnej dla użytkowników Andoida 13. Paczka ma 3 GB.

--- Oryginalna treść informacji

Nie jest to jeszcze oczekiwana przez wszystkich publiczna aktualizacja dla wszystkich użytkowników. Nowym softem mogą się cieszyć posiadacze Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra uczestniczący w programie testów beta One UI 6.0. Jest to już jednak wersja finalna, co oznacza, że wkrótce aktualizacja trafi też na telefony wszystkich zainteresowanych.

Samsung rozpoczął wysyłkę stabilnego oprogramowania do testerów w Niemczech, którzy dotąd korzystali z Androida 14 i One UI 6 w wersji beta. Soft z oznaczeniem S916BXXU3BWJM ma rozmiar 350 MB. Dla użytkowników Androida 13 paczka OTA będzie oczywiście większa. Uczestnicy programu beta w innych krajach powinni otrzymać aktualizacje w najbliższym czasie.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy finalny One UI 6 trafi do wszystkich użytkowników, korzystających obecnie z One UI 5.1 i Androida 13, jednak nie powinno to już trwać zbyt długo. Poza telefonami z serii Galaxy S23 nowe oprogramowanie trafi do starszych serii Galaxy S22 i Galaxy S21, a także wielu innych telefonów i tabletów. Użytkownicy urządzeń z niższej półki zapewne będą musieli jednak zaczekać na nowego Androida 14 do przyszłego roku.

Oto lista urządzeń, dla których ma być dostępna aktualizacja One UI 6:

Zobacz: Galaxy S24 Ultra: nowe szczegóły aparatów

Zobacz: Galaxy S24 Ultra z Zoom Anyplace. Samsung chwali się kamerą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: SamMobile