Galaxy S24 Ultra z Zoom Anyplace. Samsung chwali się kamerą

Po premierze Snapdragona 8 Gen 3 producenci chwalą się nowymi funkcjami, które pojawią się w smartfonach dzięki możliwościom nowego układu. Samsung pokazał, jak działa Zoom Anyplace.

Snapdragon 8 Gen 3 poza bardzo wysoką wydajnością CPU i GPU wprowadza też ulepszone przetwarzanie funkcji AI. Pozwala to producentom smartfonów na tworzenie własnych, nieszablonowych rozwiązań, które znajdą się w kolejnej generacji flagowców.

Samsung opublikował krótki film, w którym zapowiada nowe możliwości matrycy ISOCELL o rozdzielczości 200 Mpix działającej w połączeniu z układem Snapdragon 8 Gen 3. Nazwa smartfonu co prawda nie pada, ale w najbliższym czasie będzie tylko jeden model Samsunga z takim połączeniem – Galaxy S24 Ultra.

Nowa funkcja Zoom Anyplace to wspierane przez AI, inteligentne śledzenie obiektu podczas nagrywania wideo. Kamera pozwoli na zbliżenie w pełnej rozdzielczości 4K i skupienie ostrości na wybranym obiekcie oraz śledzenie go w czasie rzeczywistym, nawet gdy będzie się szybko i w dowolnym kierunku przemieszczał w kadrze, także w stronę kamery. Zoom Anyplace zminimalizuje też wstrząsy obrazu powstałe podczas nagrywania wideo z zoomem. Wszystkie te usprawnienia mogą się przydać na przykład podczas rejestrowania meczu w koszykówkę.

Co więcej, smartfon będzie mógł przechwytywać dwa strumienie wideo 4K jednocześnie – obraz zzoomowany oraz oryginalny, co później będzie można dowolnie wykorzystać i edytować po zakończeniu nagrywania. Na przykład osoba przygotowująca poradnik kulinarny może w tym samym czasie nagrywać przygotowanie potrawy w pełnym kadrze, a jednocześnie zrobić zbliżenie na talerz.

Samsung przekonuje, że kamera zapewni w takich sytuacjach płynne i stabilne nagrywanie wideo 4K z zoomem 2x, jak i 4x, także przy zmianie kąta nagrywania.

Nowością mam być także funkcja E2E AI Remosaic. To nowy sposób przetwarzania obrazu podczas robienia zdjęć. Dotąd matryce ISOCELL robiły to sekwencyjnie, czyli kolor po kolorze, warstwa po warstwie, co wymagało czasu na przetworzenie wszystkich części składowych. E2E AI Remosaic wprowadza przetwarzania równoległe, gdy elementy takie jak kolor, redukcja szumów, ostrzenie, HDR, balans bieli czy korekcja zniekształceń będą przetwarzane w tym samym czasie. Dzięki temu robienie zdjęć będzie dwukrotnie szybsze, a Samsung obiecuje, że zdjęcia będą miały lepszą jakość.

