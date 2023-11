Xiaomi prezentuje POCO C65. Nowy hit w niskiej cenie

Xiaomi pokazało światu nowy budżetowy smartfon. Model POCO C65 ma ogromny ekran, aparat 50 Mpix, sporo pamięci oraz pojemną baterię. A to wszystko w całkiem przystępnej cenie.

POCO C65 to najnowszy tani smartfon tej należącej do Xiaomi marki, który ma wymiary 168 x 78 x 8,09 mm i waży 192 g. Urządzenie zostało wyposażone w duży, 6,74-calowy wyświetlacz LCD, oferujący rozdzielczość 720 x 1600 pikseli, odświeżanie na poziomie 90 Hz oraz szczytową jasność do 600 nitów.

Zobacz: Redmi K60 Ultra może zadebiutować jako Poco F5 GT

Zobacz: Xiaomi już wysyła aktualizacje do HyperOS. Dostał ją też Redmi Note 12

Ekran ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8), a towarzyszy mu 2-megapikselowy aparat makro (f/2.4) oraz jeszcze jeden aparat o niesprecyzowanej bliżej specyfikacji.

Najnowszy budżetowiec firmy Xiaomi jest napędzany układem MediaTek Helio G85, który współpracuje z 6 lub 8 GB RAM-u LPDDR4X oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej eMMC 5.1. POCO C65 pozwala na korzystanie z sieci LTE, ma też Wi-Fi 5 (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3 oraz NFC. Na pokładzie nie zabrakło również odbiornika nawigacji satelitarnej, radia FM (po podłączeniu słuchawek do gniazda Jack 3,5 mm) oraz bocznego czytnika linii papilarnych.

Smartfon zasilany jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Można go szybko naładować z mocą do 18 W. Nad wszystkim czuwa system Android 13 z interfejsem MIUI 14.

Dostępność i cena

POCO C65 trafi do sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i fioletowej. Wariant 6/128 GB został wyceniony na 129 dolarów (537 zł), natomiast za wersję 8/256 GB trzeba będzie zapłacić 149 dolarów (620 zł). Ceny przy wczesnej rezerwacji są o 20 dolarów niższe (83 zł).

Zobacz: Ulefone Power Armor 18 Ultra i 18T Ultra: nowe wersje pancerniaków

Zobacz: Smartwatch Amazfit Active wchodzi do sprzedaży w Polsce. Oto ceny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi