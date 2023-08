Redmi K60 Ultra może zadebiutować jako Poco F5 GT

Po niedawnym debiucie świetnie wyposażonego Redmi K60 Ultra zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące tego, czy i pod jaką nazwą telefon zadebiutuje globalnie. Nowe informacje wskazują na to, że będzie to flagowy model Poco.

Tydzień temu firma Xiaomi pokazała nowy smartfon Redmi K60 Ultra, który łączy całkiem dobrą specyfikację z przystępnymi cenami. Trzeba jednak pamiętać, że seria Redmi K nie jest sprzedawana poza Chinami i Indiami, za to należące do niej smartfony wkraczają na globalne rynki pod innymi nazwami lub markami należącymi do Xiaomi.

Zobacz: Niewiarygodnie tani flagowiec. Xiaomi przedstawia Redmi K60 Ultra

Jako globalny odpowiednik Redmi K60 Ultra wskazywany jest Xiaomi 13T Pro, który z nieco lepszą konfiguracją aparatów zadebiutuje już 1 września. Są też przesłanki, by sądzić, że ten smartfon stanowić będzie podstawę do stworzenia telefonu marki Poco.

Wczoraj przedstawiciele firmy, podczas wydarzenia Poco Partners SEA Forum w Bangkoku zapowiedzieli, że w przygotowaniu jest już kolejny, flagowy smartfon Poco. Choć nie zdradzili wielu szczegółów technicznych, potwierdzili, że nowy model będzie wykorzystywał układ Dimensity 9200 Plus.

W przypadku marki Poco oznacza to jedno: rebrandowany inny smartfon opracowany przez Xiaomi. W tej chwili jest to tylko Redmi K60 Ultra i jest mało prawdopodobne, by Poco samodzielnie stworzyło inny smartfon z tą jednostką.

Nazwa nowego, flagowego Poco również nie padła, ale analizując dotychczasową politykę marki w tym względzie, można zakładać, że będzie to model z flagowej serii Poco F, na przykład Poco F5 GT, jako uzupełnienie dostępnych już na rynku modeli Poco F5 i Poco F5 Pro.

Jeżeli te zapowiedzi i domysły się sprawdzą, można oczekiwać telefonu Poco z ekranem AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1.5K (2272 x 1220) z odświeżaniem 144 Hz i jasnością do 2600 nitów. Sercem będzie Mediatek Dimensity 9200+ wspierany przez pamięć LPDDR5X i UFS 4.0.

Inaczej niż w Xiaomi 13T Pro, w którym aparaty zostaną nieco ulepszone, w domniemanym Poco F5 GT można się spodziewać podstawowej, czyli mniej zaawansowanej konfiguracji 50 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix.

Jeżeli chodzi o zasilanie, to należy oczekiwać akumulatora 5000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W. Podobnie jak w telefonie Redmi, można też oczekiwać pyło- i wodoszczelności na poziomie IP68.

Zobacz: Xiaomi 13T – poznaliśmy specyfikację i cenę smartfonu

Zobacz: Xiaomi 13T Pro nadejdzie 1 września. Tak wygląda

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Gizmochina