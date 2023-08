Niewiarygodnie tani flagowiec. Xiaomi przedstawia Redmi K60 Ultra

Xiaomi sypnęło dziś kilkoma nowościami. Wśród nich znalazł się smartfon Redmi K60 Ultra o niemal flagowej specyfikacji, dostępny w Chinach w bardzo atrakcyjne cenie.

Trzy pierwsze smartfony z serii Redmi K60 miały swoją premierę w grudniu 2022. Do nas podstawowy, nieco zmodyfikowany wariant trafił jako Poco F5 Pro, a teraz Xiaomi przedstawia czwarty model z serii – Redmi K60 Ultra, przedstawiany także jako Redmi K60 Extreme Edition. Jak poprzednie, zapewne nie pojawi się poza Chinami i Indiami, za to niewykluczone, że szerzej na światowe rynki wkroczy jako przedstawiciel innej serii Redmi lub Poco. Pojawiają się też spekulacje, że globalnie telefon dostępny będzie jako Xiaomi 13T Pro.

Redmi K60 Ultra kusi dobrą specyfikacją i bardzo niskimi cenami. Najtańszy model kosztuje w przeliczeniu niecałe 1500 zł. Co nabywcy otrzymają za taką kwotę?

Redmi K60 Ultra wygląda jako Xiaomi 13

Nowy Redmi K60 Ultra wyposażony jest w ekran AMOLED C7 o standardowej przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1.5K (2272 x 1220) z odświeżaniem 144 Hz oraz jasnością sięgającą aż 2600 nitów. Pracę wyświetlacza wspiera dodatkowy procesor obrazu PixelWorks X7, odpowiadający z lepsze odwzorowanie kolorów i ostrość wyświetlanych treści.

Sercem Redmi K60 Ultra jest potężny Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) o taktowaniu CPU nawet do 3,35 GHz. Jego pracę wspiera procesor APU Mediatek 690 odpowiedzialny za przeliczenia AI, a także RAM w standardzie LPDDR5X o wielkości do 24 GB oraz pamięć UFS 4.0 do 1 TB. Xiaomi chwali się, że smartfon wyciska w AnTuTu 10 ponad 1,7 mln punktów. Łączność zapewnia modem 5G, a także Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3. Jest też emiter podczerwieni, zabrakło jednak wyjścia audio 3,5 mm.

Sekcję foto tworzą trzy aparaty, w tym główny 50 Mpix (IMX800, OIS,(f/1.7). Dwa pozostałe są już niestety typowo średniakowe, co jest chyba jedyną wadą tego modelu – szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 119 stopni) oraz makro 2 Mpix (f/2,4). Z przodu znalazł się natomiast aparat 20 Mpix. Główny aparat pozwala na rejestrowanie wideo 8K w 24 kl./s, a czas jednego nagrania może wynosić nawet 3 h i 45 min.

Energię do pracy dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W. Pracę układu zasilania wspierają dwa procesory Xiaomi – Surge G1 (zarządzanie energią) i Surge P1 (czuwa nad bezpiecznym ładowaniem).

Obudowa Redmi K60 Ultra zapewnia pyło- i wodoszczelność na poziomie IP68. Z wyglądu telefon przypomina trochę Xiaomi 13 i będzie dostępny od 16 sierponia w kolorach czarnym, białym i zielonym.

W Chinach Redmi K60 Ultra wyceniony został na 2599 juanów (1462 zł) za podstawową wersję 12 + 256 GB. Topowy model 24 GB + 1 TB oznacza wydatek 3599 juanów (2023 zł). To bardzo niskie ceny. W Europie taki smartfon kosztowałby nieco więcej (szacunkowo do 2500 zł), ale to wciąż wyjątkowo przystępna kwota. Na razie nie wiadomo jednak, czy Redmi K60 Ultra albo jego odpowiednik pod inną nazwą trafi na inne rynki niż Chiny.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł.