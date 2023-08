Huawei z wakacyjną promocją. Ten sprzęt przyda się na nowy rok szkolny

Do nowego roku szkolnego zostało coraz mniej czasu. By lepiej się przygotować na ten moment, Huawei przygotował specjalne promocje na swoje wybrane produkty: inteligentne zegarki, smartfon i laptop. Można trochę zaoszczędzić.

Na fanów smartwatchy z serii Huawei Watch GT 3 i GT 3 Pro czekają 4 wersje w obniżonych cenach, w tym 2 damskie i 2 męskie. Pierwsza z propozycji to idealny wybór dla stylowych kobiet – Huawei Watch GT 3 (42 mm) Elegant w wersji ze złotą, metaliczną bransoletą, którego cena jest o 100 zł niższa od sugerowanej ceny detalicznej i wynosi teraz 1199 zł. Na zwolenniczki sportu czeka Huawei Watch GT 3 (42 mm) Active, którego cena została obniżona do 999 zł (sugerowana cena detaliczna to 1099 zł).

Kolejny zegarek w promocji to męski Huawei Watch GT 3 (46 mm) Active za 899 zł (sugerowana cena detaliczna to 999 zł). Poszukujący klasycznej, męskiej elegancji powinni rozważyć zakup modelu Huawei Watch GT 3 Pro (46mm) Elite w cenie obniżonej o 200 zł, z 1999 zł do 1799 zł, z ponadczasową, tytanową bransoletą.

Dla osób preferujących bardziej budżetowe modele inteligentnych zegarków, przygotowano ofertę na Huaweia Watch FIT 2 Active, w 3 wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej oraz różowej, których cenę obniżono teraz do 549 zł.

Z promocyjnych cen na zegarki Huawei można skorzystać od 14 do 27 sierpnia 2023 roku między innymi w sklepach sieci Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom oraz Komputronik, a także na huawei.pl.

Kup smartwatch, zgarnij słuchawki w prezencie

W tym roku Huawei wprowadził na rynek 2 modele zegarków premium, modele Huawei Watch Ultimate w 2 wersjach: Voyage oraz Expedition, a także Huawei Watch 4 Pro w 3 wersjach: Elite, Classic i Blue Edition. Przy zakupie każdej spośród wyżej wymienionych wersji tych smartwatchy, kupujący otrzyma w prezencie (lub za 1 zł) słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 5i o wartości 399 zł.

W promocyjnej ofercie „Produkty z klasą” znalazł się także 16-calowy Huawei MateBook D16 2022 z procesorem Intel i5, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD 512 GB, który można nabyć za 3799 zł (o 200 zł mniej od ceny rekomendowanej). Oferta obowiązuje do 10 września tego roku.

A może fotosmartfon + smartwatch gratis?

Osobna promocja została przygotowana dla osób zamierzających kupić fotosmartfon Huawei P60 Pro w wersji 8/256 GB. Można go nabyć za 5499 zł, a wraz ze smartfonem kupujący otrzyma w prezencie (lub za 1 zł) smartwatch Huawei Watch GT 3 (46mm) Active lub Huawei Watch GT 3 (42mm) Active. Oferta obowiązuje od 16 do 27 sierpnia 2023 roku u wybranych partnerów biznesowych firmy Huawei: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz w sklepie firmowym na huawei.pl.

„Produkty z klasą”

Nazwa Produktu - Specyfikacja - Kolor Rekomendowana cena detaliczna Cena promocyjna W prezencie Huawei MateBook D16 2022 - Intel i5/16 GB RAM /512 GB SSD 3999 zł 3799 zł - Huawei Watch Fit 2 Active - Różowy, czarny lub niebieski 599 zł 549 zł - Huawei Watch GT 3 42mm Elegant 1299 zł 1199 zł - Huawei Watch GT 3 42mm Active 1099 zł 999 zł - Huawei Watch GT 3 Active - Czarny 999 zł 899 zł - Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Elite 1999 zł 1799 zł - Huawei P60 Pro - 8 GB / 256 GB 5499 zł - Huawei Watch GT 3 (46mm) Active lub Huawei Watch GT 3 (42mm) Active Huawei Watch Ultimate Voyage 4199 zł - Huawei FreeBuds 5i Huawei Watch Ultimate Expedition 3299 zł - Huawei FreeBuds 5i Huawei Watch 4 Pro Elite 2799 zł - Huawei FreeBuds 5i Huawei Watch 4 Pro Classic 2399 zł - Huawei FreeBuds 5i Huawei Watch 4 Pro Blue Edition 2399 zł - Huawei FreeBuds 5i



Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei