Xiaomi Mix Fold 3 zaprezentowany. Jest płaski i pełen mocy

Firma Xiaomi zaprezentowała swój najnowszy, rozkładany smartfon Mix Fold 3. Urządzenie po złożeniu jest płaskie prawie jak zwykły smartfon, ma ulepszony zawias i topową specyfikację wewnętrzną. Nieźle zapowiadają się też aparaty Leica.

Premiera smartfonu Xiaomi Mix Fold 3 miała miejsce w Chinach i tam też nowy rozkładak wkrótce trafi do sprzedaży. Czy wejdzie też na inne, globalne rynki? Prawdopodobnie nie, choć nie jest to jeszcze przesądzone.

Xiaomi Mix Fold 3 powstał w dwóch wersjach wykończeniowych – szklanej (kolory czarny i złoty) i z tyłem z bardzo wytrzymałego włókna węglowego (kolor czarny). Ta pierwsza po złożeniu ma 10,96 mm i waży 259 gramów, z kolei wariant kompozytowy ma grubość tylko 10,86 mm po złożeniu i 5,26 mm po rozłożeniu. Jest więc cieńszy niż Samsung Galaxy Z Fold5 (13,4 mm po złożeniu), choć rekord należy do Honora Magic V2 (10,1 mm).

Elementem nowej konstrukcji jest także ulepszony zawias, który ma wytrzymać 500 tysięcy wygięć i zgięć. Xiaomi Mix Fold 3 może być rozłożony w zakresach od 45 do 135 stopni. Na obudowie znalazły się także głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos. Producent nie pochwalił się jednak stopniem wytrzymałości telefonu na pył i wodę.

Zewnętrzny ekran OLED E6 ma 6,56 cala przekątnej i rozdzielczość Full HD+ (21: 9, 120 Hz, ochrona Gorilla Glass Victus 2). Po rozłożeniu użytkownik otrzymuje do dyspozycji ekran LTPO OLED E6 o przekątnej 8,03 cala w rozdzielczości 2160 x 1916 (120 Hz). Obydwa ekrany sięgają jasnością nawet 2600 nitów.

Główną sekcję fotograficzną w Xiaomi Mix Fold 3 tworzy układ czterech aparatów i sygnuje marka Leica. Podstawa jednostka to matryca o rozdzielczości 50 Mpix (IMX800), towarzyszą jej aparaty: szerokokątny 12 Mpix (pole widzenia 125 stopni) oraz dwa aparaty 10 Mpix z teleobiektywem, zapewniające zoomy optyczne 3,2x i 5x (peryskopowy). W obydwu ekranach znalazły się także dodatkowe aparaty selfie 20 Mpix.

Moc do pracy zapewnia układ Snapdragon 8 Gen 2 z pamięcią w standardach LPDDR5X i UFS 4.0, a energię – akumulator 4800 mAh z ładowaniem przewodowym 67 W i bezprzewodowym 50 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z MIUI 14.

Xiaomi Mix Fold 3 wchodzi do sprzedaży w Chinach w cenie 8999 juanów (5058 zł) za podstawowy wariant 12 + 256 GB. Wariant 16 + 512 GB wyceniony został na 9999 juanów (5633 zł), a model 16 GB + 1 TB oznacza wydatek 10 999 juanów (6184 zł). Jak na Chiny ceny nie są więc niskie, a ewentualna premiera na światowych rynkach oznaczałaby jeszcze większe kwoty. Na razie jednak nic nie wiadomo, by Xiaomi Mix Fold 3 miał trafić do sprzedaży poza Chinami.

Źródło zdjęć: Xiaomi