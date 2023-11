Ulefone Power Armor 18 Ultra i 18T Ultra: nowe wersje pancerniaków

Firma Ulefone zaprezentowała dwa znane już z rynku, pancerne modele w nowych, ulepszonych wariantach. Oto Ulefone Power Armor 18 Ultra i Power Armor 18T Ultra.

Obydwie nowości bazują na pierwszym, termowizyjnym modelu Ulefone Power Armor 18T z jesieni 2022 roku oraz jego uproszczonej wersji Armor 18 bez termowizji, wprowadzonej w grudniu. Obydwa smartfony napędzane były już nieco przestarzałym układem Dimensity 900.

Teraz firma wykorzystała te same konstrukcje do stworzenia unowocześnionych wersji Ulefone Power Armor 18 Ultra i Power Armor 18T Ultra.

Odświeżone pancerniaki w wersji Ultra

Obydwa modele mają podobny wygląd – solidne obudowy spełniające normy IP68/69K i MIL-STD-810H o grubości 18,8 mm i masie 409 gramów. Otrzymały ponadto ten sam ekran IPS o przekątnej 6,68 cala w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2408) z odświeżaniem 120 Hz, chroniony szkłem Gorilla Glass 5.

Zmiany znajdziemy za to w środku. Sercem nowych modeli Ultra jest nowszy i bardziej wydajny układ MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) z rdzeniami o taktowaniu do 2,6 GHz oraz grafiką Mali-G68 MC4. Smartfony zapewniają łączność 5G i Wi-Fi 6. Nie zabrakło NFC z płatnościami Google.

Obydwa warianty Ultra zostały też wyposażone w większą niż dotąd pamięć. O ile RAM – 12 GB – nie zmienił się, to teraz pamięci wewnętrznej jest aż 512 GB. Można też dołożyć karty pamięci microSD do 2 TB, a RAM rozbudować o dodatkowe, wirtualne 12 GB.

Ulefone Power Armor 18 Ultra i Power Armor 18T Ultra wyposażone są w główny aparat 108 Mpix (Samsung HM2, f/1,89) i aparat makro 5 Mpix (Samsung S5K5E9, f/3,0), który ma oferować mikroskopowe powiększenie 60x. Ich pracę wspiera doświetlenie złożone z 6 diod LED.

Model 18 Ultra ma ponadto trzeci aparat szerokokątny 8 Mpix (Samsung S5K4H7, 118,8°, f/2,2). W modelu Power Armor 18T Ultra zamiast niego znalazł się aparat termowizyjny 5 Mpix z czujnikiem FLIR Lepton 3.5 o termicznej rozdzielczości 160 x 120. Obydwa telefony mają też przednie aparaty 32 Mpix.

W sekcję foto Ulefone’a Power Armor 18 Ultra wkomponowany został jeszcze jeden czujnik – termometr do pomiary temperatury ciała ludzkiego, operujący w zakresie od 35 to 42°C z deklarowaną czułością ±0,2°C. Termometr można także wykorzystać do mierzenia temperatury innych obiektów w zakresie -od 20 do 80°C, ale z mniejszą dokładnością ±0,5°C.

Nowe pancerniaki w wersji Ultra wyposażone są również w solidne akumulatory 9600 mAh z ładowaniem 66 W. Nie zabrakło ładowania bezprzewodowego 15 W i zwrotnego bezprzewodowego 5 W.

Nowością jest system Android 13 zamiast Androida 12 z poprzednich wersji.

Ceny na razie odstraszają, ale będą niższe

Smartfony wchodzą już dp sprzedaży, ale ich ceny są bardzo wysokie. Ulefone Power Armor 18 Ultra kosztuje na AliExpress (z wliczonym VAT) 3957,99 zł, natomiast na model Power Armor 18T Ultra trzeba przygotować aż 5277,35 zł.

Jak to jednak zawsze bywa na chińskiej platformie sprzedaży, ceny wkrótce się zmienią na niższe. Po 11 listopada Ulefone Power Armor 18 Ultra powinien kosztować 3030 zł (z VAT), a Power Armor 18T Ultra około 3500 zł (z VAT). Jeszcze taniej, nawet o połowę będzie w limitowanej promocji na start. Smartfony prawdopodobnie pojawią się też w polskiej dystrybucji.

Źródło zdjęć: Ulefone

Źródło tekstu: Opracowanie własne