Doogee V30 Pro: nowy pancerniak z 5G i aparatem 200 Mpix

Doogee zapowiada kolejny dość ciekawy pancerny smartfon o interesującej specyfikacji: Doogee V30 Pro. Nowość zapewni niezłą wydajność, łączność 5G, ma też aparat 200 Mpix i potężny akumulator.

Czasy, gdy pancerne telefony znacznie odstawały parametrami technicznymi od zwykłych smartfonów, powoli odchodzą już w niepamięć. Pojawia się coraz więcej modeli o specyfikacji całkiem dobrze wyposażonych średniaków z dodatkowymi atutami specyficznymi dla wzmocnionych modeli.

Doogee V30 Pro będzie miał swoją oficjalną premierę 1 listopada, gdy ruszy przedsprzedaż tego modelu. Pełna dostępność przewidziana została na 11 listopada. Już teraz jednak producent ujawnił niemal pełną specyfikację i cenę telefonu.

Doogee V30 Pro przyciąga całkiem atrakcyjną, jak na pancerniaka, obudową bez zbędnych udziwnień – z tyłu widać za to potężną wyspę aparatów. Głowna jednostka ma 200 Mpix (sensor Samsunga), czyli rozdzielczość rzadko dotąd stosowana we wzmocnionych telefonach (wcześniej taki aparat znalazł się w iiiF150 B2 Ultra).

Do tego użytkownik otrzyma tradycyjny już aparat noktowizyjny Night Vision z matrycą Sony 20 Mpix oraz jeszcze jeden aparat – szerokokątny 16 Mpix (125 stopni) z opcją zdjęć makro. Z przodu znajduje się natomiast jednostka 32 Mpix (Sony).

Ekran w Doogee V30 Pro to matryca IPS o przekątnej 6,58 cala, w rozdzielczości Full HD+ (2408 x 1080), z odświeżaniem 120 Hz.

Dość ciekawa jest też konfiguracja wewnętrzna. Sercem telefonu jest Dimensity 7050 (6 nm) z rdzeniami o taktowaniu do 2,6 GHz. To przyzwoity, średniej klasy układ z modemem 5G i wsparciem dla Wi-Fi 6. Za szybkość pracy odpowiada też 12 GB pamięci RAM (z wirtualnym rozszerzeniem do 20 GB). Nie brakuje też dużej pamięci wewnętrznej: jest jej 512 GB. Można też dołożyć kartę microSD 2 TB.

Telefon oferuje Bluetooth 5.2, NFC z płatnościami Google, Dual SIM, radio FM oraz pozycjonowanie GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Za doznania dźwiękowe odpowiadają głośniki stereo z dźwiękiem High-Res Audio, nie ma jednak wyjścia audio 3,5 mm.

Smartfon wyposażony jest w akumulator o pojemności 10 800 mAh z ładowaniem o mocy 33 W. Obudowa V30 Pro ma 17,9 mm grubości. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 13.

Doogee V30 Pro wyceniony został na 2776 zł. Można go rezerwować w sklepie producenta i na AliExpress. Dostępna jest wersja czarna, srebrna i pomarańczowa.

