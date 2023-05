Pancerny Doogee V20 Pro z kilometrowym zasięgiem kamery termicznej

Firma Doogee przedstawiła nowy pancerny smartfon Doogee V20 Pro. Urządzenie wyróżnia się niespotykanym dotąd w telefonach modułem kamery termicznej. Kusi też ekranem AMOLED i całkiem przyzwoitą specyfikacją.

Podstawowy model Doogee V20 z 2022 roku to znany także z naszego rynku pancerny smartfon, w którym obok aparatów znalazł się dodatkowy, niewielki wyświetlacz. To ciekawy gadżet, ale średnio przydatny w telefonie do zadań specjalnych. Teraz producent wprowadza nowszy model Doogee V20 Pro, w którym drugiego ekraniku już nie ma, za to jest potężny moduł kamery termicznej.

Czujniki aparatów termicznych w smartfonach nie mają zbyt wysokiej rozdzielczości, a ostatnie modele z taką funkcją oferowały najwyżej 256 x 192 pikseli. Doogee chwali się jednak, że do modelu Doogee V20 Pro trafił najnowszy sensor marki InfiRay o rozdzielczości termicznej aż 1440 x 1080, czyli ponad 30 razy większej niż dotąd.

Czujnik pozwala na uchwycenie obiektów w zakresie temperaturowym od -15 stopni do 150 stopni C i co najważniejsze – według zapewnień producenta zasięg pomiaru tej jednostki to aż 1000 metrów. Dla porównania smartfony Cat oferowały maksymalnie do 30 m. Pracę kamery wspiera GPU, co zapewnia skuteczniejsze przetwarzanie dużych ilości danych z sensora.

Duży zasięg czujnika termicznego pozwoli lokalizować zwierzęta w oddali, a także nieść pierwszą pomoc w razie wypadków czy np. poszukiwań osób zaginionych w górach. Technicy mogą też w ten sposób nadzorować odległe elementy większych instalacji elektrycznych czy hydraulicznych.

Obraz z czujnika termicznego może być łączony z obrazem z aparatu pomocniczego 8 Mpix i taki jest też finalny rozmiar tego rodzaju zdjęć. Na dużym module foto znajduje się także główny aparat o rozdzielczości 64 Mpix oraz aparat noktowizyjny do zdjęć nocnych 24 Mpix, wspierany podczerwienią. Z przodu zamontowano aparat do selfie 16 Mpix.

Co jeszcze ciekawego ma Doogee V20 Pro? Pancerniak o wytrzymałości IP69K i MIL-STD-810H wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+, a moc do pracy dostarcza układ Dimensuty 700 z modemem 5G, wpierany przez 12 GB pamięci RAM (+8 GB wirtualnego RAM-u) oraz pamięć wewnętrzną 256 GB.





Akumulator o pojemności 6000 mAh można naładować z mocą 33 W, a wszystkim zarządza Android 12.

Doogee V20 Pro wyceniony został na 749,99 USD, czyli ponad 3100 zł. To sporo, ale w trakcie światowej premiery tego modelu, która zaplanowana jest na 12 czerwca, to kwota może zostać znacznie obniżona, jak to często bywa u chińskich producentów pancerniaków.

Źródło zdjęć: Doogee

Źródło tekstu: wł.