Doogee S100 Pro z lampą kempingową. Nowy pomysł na pancerniaka

Firma Doogee dwoi się i troi, by wyróżnić się spośród producentów pancernych telefonów. Tym razem zaprezentowała model Doogee S100 Pro, w którym znalazł się element określany mianem lampy kempingowej. O co tu chodzi?

Wśród nowości firmy Doogee znalazł się nie tylko model V20 Pro z mocnym modułem termowizyjnym, ale także Doogee S100 Pro. Co w nim ciekawego? Producent zamontował w nowym smartfonie dość sporą lampę LED o kształcie litery V.

Umieszczone pod aparatami światło ma pełnić funkcję lampy kempingowej. Zapewnia jasność 130 lumenów, moc 3 W i oświetla wyraźnie teren w zasięgu 25 metrów. Producent zapewnia, że dzięki temu Doogee S100 Pro sprawdzi się w turystyce – pod namiotem –może jednak nie tylko statycznie oświetlać teren, ale także wysyłać widoczne z daleka sygnały SOS, również przydatne podczas wędrówki. W sumie jest pięć różnych trybów pracy lampy.

Jak długo może świecić taka lampa? Doogee zapewnia, że nawet 18 godzin bez przerwy, czyli przy oszczędnym użytkowaniu będzie można korzystać z tego dodatku przez kilka ładnych dni. Wszystko oczywiście dzięki sporemu zapasowi energii – Doogee S100 Pro wyposażony jest w akumulator o pojemności aż 22 000 mAh z ładowaniem 33 W.

Jak się nietrudno domyślić, taki sprzęt nie należy do poręcznych. Doogee S100 Pro waży aż 400 g i ma grubość 27,3 mm. Zmieści się więc w niewielu kiszeniach, lepiej od razu znaleźć dla niego miejsce w plecaku.

Poza dodatkiem lampy kempingowej Doogee S100 Pro to solidny, pancerny średniak. Telefon ma wytrzymałą obudowę IP69K, ekran IPS o przekątnej 6,58 cala (Full HD+, 120 Hz, Gorilla Glass 5), a moc do pracy zapewnia układ Helio G99, wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDDR4X. Na dane użytkownika jest 256 GB UFS 2.2 i karta microSD do 2 TB.

Sekcję aparatów tworzy główna jednostka 108 Mpix (HM2), wspierana przesz aparat szerokokątny 16 Mpix (130 stopni) oraz aparat noktowizyjny 20 Mpix. Na obudowie znalazło się też miejsce na głośniki w układzie stereo z dźwiękiem Hi Res. Wszystkim dyryguje Android 12.

Doogee S100 Pro wyceniony został na 499,99 USD (2084 zł), ale w przedsprzedaży na stronie Doogee można otrzymać zniżkę 100 USD. Cena powinna także spaść w dniu pełnej premiery, zapowiadanej na 12 czerwca.

