Oukitel WP22 to nowy pancerniak z ogromnym głośnikiem 125 dB

Producent pancernych telefonów Oukitel szykuje kolejną nowość – tym razem jest to smartfon Oukitel WP22 wyposażony w potężny głośnik umieszczony z tyłu obudowy.

Kilka dni temu Oukitel zapowiedział smartfon WP21 Ultra z aparatem termowizyjnym. Jednocześnie chiński producent pancerniaków szykuje już kolejną generację, czyli model Oukitel WP22. Tym razem jego cechą szczególną ma być głośnik o dużej mocy.

Zobacz: Pancerny Oukitel WP21 Ultra. Termowizja zamiast zegarka

Oukitel chwali się, że WP22 ma największy i najdonośniejszy głośnik na rynku smartfonów. I faktycznie – takiego modułu nie widuje się często, choć podobne konstrukcje pojawiały się już np. w smartfonach AGM Mobile. Oukitel WP22 idzie jednak o krok dalej. Na dużej wyspie z tyłu obudowy, tam gdzie zazwyczaj znajdują się aparaty, w nowym modelu główne miejsce zajmuje wyraźnie wystający głośnik. Producent przekonuje, że osiąga on natężenie dźwięku na poziomie aż 125 dB, przy wyjściowej mocy 4 W. Pod sugestywnie wyglądającym grillem ukryty jest przetwornik 36 mm z magnesem neodymowym.

Do czego to ma w ogóle służyć? Choć to telefon pancerny, producent przewiduje dla niego głównie rozgrywkowe zastosowania – czyli słuchanie muzyki, podcastów, radia FM czy oglądanie filmów albo granie w gry bez potrzeby stosowania słuchawek. Oukitel przekonuje, że WP22 sprawdzi się na przykład podczas imprez w terenie – na campingach czy na morskiej plaży.

Podczas pracy w warsztacie czy na budowie Oukitel WP22 też ma zapewnić dodatkowe korzyści – telefon pozwoli na prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym, nawet w hałaśliwym otoczeniu. Obudowa o wytrzymałości IP68, IP69K i MIL-STD-810H powinna się sprawdzić w każdych warunkach.

Dodatkowym atutem Oukitela WP22 ma być akumulator o dużej pojemności 10 000 mAh. Telefon wyposażony jest też w ekran IPS 6,58 cala w rozdzielczości Full HD+ i niestety w mocno już przestarzały układ MediaTek Helio P90 (12 nm) wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Tylne aparaty umieszczone są wokół głośnika – główna jednostka ma rozdzielczość 48 Mpix (Sony IMX582), a dodatkowe moduły to aparat noktowizyjny 20 Mpix oraz makro 2 Mpix. Z przodu znalazł się aparat 16 Mpix. Wszystkim zarządza Android 13.

Oukitel WP22 jest już widoczny w AliExpress, ale jego premiera zapowiedziana jest na 20 marca, wtedy też telefon pojawi się pod docelową ceną.

Zobacz: Pancerny tablet Oukitel RT3 w oficjalnej sprzedaży w Polsce

Zobacz: Ulefone Armor 20WT – nowy pancerniak z walkie-talkie DMR

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oukitel

Źródło tekstu: wł.