Ulefone Armor 20WT – nowy pancerniak z walkie-talkie DMR

Firma Ulefone ogłosiła dziś premierę nowego, wzmocnionego smartfonu Armor 20WT. Jego szczególną cechą jest radio DMR pozwalające na prowadzenie rozmów głosowych niezależnie od łączności komórkowej.

Debiutujący model nie jest tak do końca nowością – Ulefone miał już dwa bardzo podobne telefony Armor 3T i Armor 3WT, również z podobnym zestawem funkcji. Ulefone Armor 20WT nawiązuje do nich – ma identyczną obudowę z dodatkową, dokręcaną anteną, ale zmienił się wewnątrz.

Ulefone Armor 20WT jest w pełni wytrzymały na trudne warunki zgodnie z normami IP68 i IP69K, przeszedł też testy MIL-STD-810H. Smartfon poza tradycyjną łącznością komórkową LTE został także wyposażony w dodatkowy moduł radiowy w cyfrowym standardzie DMR (ang. Digital Mobile Radio) pracujący w częstotliwościach 400-480 MHz. Można z niego korzystać poza zasięgiem sieci komórkowej czy Wi-Fi, posługując się przy tym specjalnym przyciskiem do rozmów push-to-talk. Taka funkcja przydaje się do zastosowań w przemyśle, logistyce czy ratownictwie, choć może z niej korzystać każdy, a standard DRM jest legalnie dopuszczony do użytku także w Polsce. Rozmowy ułatwia także zewnętrzny zestaw głośników o mocy 100 db.

Ulefone Armor 20WT wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,56 cala w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2160). Wewnątrz obudowy pracuje układ MediaTek Helio G99 (6 nm), z 12 GB pamięci RAM (+8 GB wirtualnej) oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.

Tak jak w oryginalnym modelu, w Armor 20WT znalazło się miejsce na tylko jeden tylny aparat – tym razem jest to matryca 50 Mpix (Samsung JN1). Przedni aparat ma natomiast 16 Mpix.

W telefonie można zamontować 2 karty SIM oraz niezależnie od nich – rozszerzenie microSD. Gniazda na karty znajdują się pod odkręcaną płytką z metalu na tyle obudowy. Nie zabrakło najważniejszych standardów łączności, z NFC włącznie.

Zaletą smartfonu jest spora bateria 10 850 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Można z niej też zasilić inne urządzenia, podpinając kabel USB. Wszystkim zarządza Android 12.

Ulefone Armor 20WT jest już obecny na AliExpress, ale pełna sprzedaż rusza 20 marca. Wtedy jego cena wyniesie 284,99 USD, czyli niecałe 1300 zł. Telefon powinien też trafić do polskiej dystrybucji.

Zobacz: Pancerny Ulefone Armor 23 Ultra – Snapdragon 8 Gen 1 i komunikacja satelitarna

Zobacz: Cat S75 – pancerny smartfon z komunikacją satelitarną

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ulefone

Źródło tekstu: wł., Ulefone