Cat S75 – pancerny smartfon z komunikacją satelitarną

Firma Bullit Group zaprezentowała nowy telefon komórkowy. Cat S75 to wytrzymały smartfon, który dodatkowo pozwala wysyłać wiadomości z miejsc, w których nie ma zasięgu sieci komórkowej czy Wi-Fi. Wykorzystywana jest do tego łączność z satelitami geostacjonarnymi, "wiszącymi" ponad 35,7 tys km nad równikiem.

Cat S75 to solidny smartfon, który został tak zbudowany, by przetrwać nawet ekstremalne warunki. Urządzenie było testowane pod kątem odporności na upadek z wysokości do 1,8 m na podłoże stalowe, na wszystkie boki i rogi. Tak jak pozostałe modele, nowy smartfon Cat jest także odporny na kurz, piasek i brud, jak też wodę do 5 metrów głębokości i jest w stanie poradzić sobie ze strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Cat S75 ma certyfikat ochrony klasy IP68 oraz IP69K, jest też zgodny z wojskową normą Mil-Spec 810H. Urządzenie jest więc odporne na działanie ekstremalnych temperatur, wysoką wilgoć, mgłę solną oraz wstrząsy i wibracje.

Zobacz: Cat Q10: ten pancerny router 5G wytrzyma ekstremalne warunki

Nowy smartfon marki Cat można bez obaw wielokrotnie czyścić w ciepłej wodzie z mydłem i dezynfekować chusteczkami nasączonymi alkoholem, a dzięki technologii Bullitt Hygiene wszystkie komponenty zewnętrze zostały pokryte antybakteryjnym środkiem na bazie jonów srebra.

Cat S75 ma też inne atuty. Smartfon został wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, jest smukły, poręczny i bez przeszkód mieści się w kieszeni. Bateria o pojemności 5000 mAh może wytrzymać do 2 dni bez ładowania. A gdy zabraknie energii, możemy naładować akumulator przewodowo z mocą 15 W lub indukcyjnego (Qi).

Za płynne działanie smartfonu odpowiada układ MediaTek Dimensity 930 2,2 GHz, który współpracuje z 6 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD. Urządzenie ma z tyłu trzy aparaty fotograficzne w konfiguracji 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (makro), którymi można robić zdjęcia również pod wodą. Przedni aparat ma rozdzielczość 8 Mpix. Nad wszystkim czuwa system Android 12. Posiadacze smartfonu Cat S75 mogą liczyć na dwie aktualizacje systemu operacyjnego oraz 5 lat poprawek zabezpieczeń.

Przez ostatnie 10 lat wyznaczaliśmy standardy wytrzymałych smartfonów pod kątem innowacyjności oraz niezawodności. Z dumą przyznaję, że dzięki Cat S75 kolejny raz możemy podnieść poprzeczkę. Model S75 spełnia wszystkie niezbędne standardy w swojej klasie, w połączeniu z łącznością 5G oraz bezpośrednią łącznością satelitarną oferuje zupełnie nowy poziom komunikacji mobilnej. Jest to najlepszy model marki Cat jaki do tej pory stworzyliśmy.

– powiedział Richard Wharton, współzałożyciel Bullitt Group

Łączność satelitarna rozwiązaniem na brak zasięgu

Cat S75 obsługuje łączność satelitarną. Gwarantuje to nieprzerwany kontakt ze światem z niemal każdego miejsca na Ziemi. Stałe połączenie to między innymi szansa na lepszą produktywność, to znaczne udogodnienie w biznesie gwarantujące połączenie nawet w obszarach bez zasięgu. Osoby pracujące samotnie, na przykład w terenie, mogą czuć się bezpieczniej, mając możliwość nawiązania natychmiastowej łączności w sytuacjach kryzysowych.

Technologia komunikacji satelitarnej to znaczny krok w łączności mobilnej. MediaTek gwarantuje ją dzięki własnemu rozwiązaniu opartemu na chipsecie, który odbiera ten rodzaj sygnału. Z powodzeniem kontynuujemy współpracę z firmą Bullitt, łącząc naszą technologię 3GPP NTN i chipset oraz pierwszymi na świecie urządzeniami z dwukierunkową łącznością satelitarną. Oferowane rozwiązanie to przede wszystkim znaczne udogodnienie dla użytkowników pracujących zdalnie oraz dla służb ratunkowych, jednak technologia otwiera rynek na dalszy rozwój w zakresie komunikacji satelitarnej.

– powiedział JC Hsu, wiceprezes i dyrektor generalny działu komunikacji bezprzewodowej MediaTek

Bullitt Satellite Messenger

Do korzystania z łączności satelitarnej potrzebny jest specjalny komunikator. Bullitt Satellite Messenger to pierwsza oparta na standardzie 3GPP satelitarna usługa przesyłania wiadomości NTN lub wiadomości wysyłanych "bezpośrednio do satelity" dla telefonów komórkowych. Nowy Cat S75 wykorzystuje chip MediaTek oraz komunikator satelitarny Bullitt, aby połączyć się z siecią satelitów geostacjonarnych, co zapewnia trwały kontakt ze światem.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości lub wysyłanie sygnału SOS przez satelitę wymaga subskrypcji i urządzenia obsługującego NTN. Jednak niemal każdy użytkownik smartfonu będzie w stanie odebrać wiadomość wysłaną za pośrednictwem aplikacji Bullitt Satellite Messenger. Użytkownik otrzyma ją jako wiadomość SMS i będzie mógł na nią odpowiedzieć, pobierając darmową wersję aplikacji Bullitt Satellite Messenger na iOS lub Androida, dostępną w App Store lub Play Store.

W celu uzyskania dostępu do aplikacji Bullitt Satellite Messenger należy wykupić subskrypcję. 12-miesięczny okres próbny jest darmowy oraz zapewnia całodobowy dostęp do SOS Assist, czyli centrów reagowania kryzysowego zapewnianych przez FocusPoint International. Plany przesyłania wiadomości bezpośrednio do satelity zaczynają się od 4,99 euro miesięcznie (prawie 24 zł), użytkownicy mogą także skorzystać z innych elastycznych planów dopasowanych do własnych potrzeb.

Dostępność i cena

Cat S75 jest dostępny w przedsprzedaży u wybranych operatorów oraz w sklepach w regionie EMEA. Sugerowana cena detaliczna urządzenia wynosi 2799 zł, wliczając w to 3-miesięczny bezpłatny okres próbny usługi Bullitt Satellie Messenger Essentials, który obejmuje do 30 wiadomości do satelity miesięcznie.

Nowy smartfon marki Cat będzie można zobaczyć podczas targów MWC 2023 w Barcelonie.

Zobacz: Nowy pancerniak z Niemiec. Gigaset GX4 wyruszył na podbój Polski

Zobacz: Samsung z nową składaną ofensywą. Już nie tylko Flip i Fold

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Bullitt Group

Źródło tekstu: Bullitt Group