Nowy pancerniak z Niemiec. Gigaset GX4 wyruszył na podbój Polski

Gigaset wprowadził na polski rynek kolejny smartfon o wzmocnionej konstrukcji – model GX4. Poza duża wytrzymałością urządzenie kusi wymienną baterią, szybkim ładowaniem oraz... punktowym pierścieniem LED na tylnej ściance obudowy.

Jakiś czas temu niemiecki producent wprowadził do Polski model Gigaset GX6, teraz ofertę uzupełnia nieco niżej pozycjonowany Gigaset GX4. Jak podkreśla producent, telefon jest produkowany w Niemczech i został oznaczony znakiem jakości „Made in Germany”.

Zobacz: Smartfon wyprodukowany w Niemczech. Testujemy Gigaset GX6





Konstrukcja modelu Gigaset GX4 jest pyło- i wodoodporna. Dwuczęściowa, formowana wtryskowo obudowa z TPU oraz ramka z aluminium, magnezu i tytanu spełniają normy MIL-STD-810H i IP68. Smartfon wytrzyma upadki z wysokości 1,2 metra oraz zanurzenie na pół godziny w wodzie na głębokości 1,5 metra. Urządzenie radzi sobie z pracą w temperaturze otoczenia od -15 do 45°C i może być czyszczone wodą, mydłem, alkoholem lub środkami dezynfekującymi.

Ciekawa cechę modelu Gigaset GX4 jest akumulator, który użytkownicy mogą wymieniać samodzielnie. Ma pojemności 5000 mAh, umożliwia prowadzenie rozmów przez 45 godzin (4G), odtwarzanie dźwięku do 56 godzin oraz odtwarzanie filmów przez maksymalnie 16 godzin. Gigaset GX4 może się również pochwalić ładowaniem bezprzewodowym o mocy do 15 W, zgodnie ze standardem Qi. Urządzenie obsługuje także technologię Power Delivery 3.0, dzięki czemu w ciągu godziny można je naładować do poziomu 90% prądem o mocy 30 W.

Zastosowany w telefonie Gigaset GX4 wyświetlacz IPS z wcięciem V-notch ma przekątną 6,1 cala i rozdzielczość HD+ (1560 x 720), a producent obiecuje jasność do 550 nitów. Wyświetlacz jest chroniony przez szkło Gorilla Glass 5. Można go obsługiwać mokrymi dłońmi oraz nosząc rękawice o grubości do dwóch milimetrów.

Sercem tego modelu jest układ MediaTek Helio G99, któremu pomaga 4 GB pamięci RAM. Na zapis danych przewidziano 64 GB (+microSD do 1 TB). Gniazdo dual SIM może pomieścić dwie karty nanoSIM.

Gigaset GX4 otrzymał podwójny aparat z główną jednostką 48 Mpix (f/1,79, PDAF) oraz szerokokątną 8 Mpix (f/2,2), która umożliwia także wykonywanie zdjęć makro. Kamera nagrywa filmy w rozdzielczości 2K, a przedni aparat ma rozdzielczość 16 Mpix.

Niemiecki smartfon wyróżnia się też ciekawym elementem z tyłu obudowy. W GX4 zastosowano dodatkowo punktowy pierścień LED, który sygnalizuje nieodebrane połączenia i wiadomości.

Gigaset zachował również praktyczne funkcje, takie jak gniazdo jack 3,5 mm czy radio FM. Podobnie jak jego większy brat GX6, model GX4 jest wyposażony w programowalny przycisk funkcyjny na bocznej ściance urządzenia oraz czytnik linii papilarnych na przycisku włączania/wyłączania. Wyświetlacz można także odblokować poprzez funkcję rozpoznawanie twarzy.

Gigaset GX4 jest dostępny w kolorach czarnym z pomarańczowymi lub turkusowymi akcentami. Oprócz instrukcji obsługi, w zestawie znajduje się kabel USB-C do ładowania i transmisji danych oraz pasek na nadgarstek, który można doczepić do specjalnego mocowania na obudowie GX4. Cena tego modelu to 2199 zł.

Źródło zdjęć: Gigaset

Źródło tekstu: Gigaset