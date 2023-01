Smartfon wyprodukowany w Niemczech. Testujemy Gigaset GX6

Wzmocniony smartfon Gigaset GX6 to prawdziwy sprzęt „Made in Germany” – został wyprodukowany w Niemczech i pod wieloma względami wyraźnie różni się od chińskich, mało finezyjnych „cegłówek”. Ma też kilka innych cech, za które go można bardzo polubić.

Rynek pancernych smartfonów już niemal w całości zdominowali producenci z Chin, jak Ulefone, Oukitel czy Doogee, którzy wypuszczają nowe modele co kilka, kilkanaście tygodni. W cień usuwa się za to Cat czy Samsung, z jedną, dwoma premierami na rok. W takiej sytuacji dość ciekawą propozycją są smartfony niemieckiej marki Gigaset.

Najnowszy, wprowadzony w grudniu model Gigaset GX6 produkowany jest nie w Chinach, lecz w macierzystej fabryce firmy w niemieckim Bocholt, więc w pełni zasługuje na etykietkę „Made in Germany”. Smartfon jest przy tym lżejszy i bardziej subtelny niż typowe, chińskie czołgi, więc będzie kusił tych, którzy poszukują telefonu wzmocnionego, ale jednak też poręcznego i bliższego tradycyjnym smartfonom.



Urządzenie jest już dostępne na naszym rynku. Cena ustalona została na 2999 zł. Nie jest to mało za taki sprzęt, ale może jednak warto tyle wydać? Sprawdźmy.

Co w zestawie?

W zestawie znajdziemy niewiele. Poza telefonem w biało-pomarańczowym pudełku producent umieścił tylko kabel USB-C do ładowania, krótki pasek do noszenia telefonu na nadgarstku oraz instrukcję obsługi. Zabrakło jednak ładowarki. Nie ma też innych popularnych dodatków jak etui, ale tego akurat taki telefon nie potrzebuje.

