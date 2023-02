Samsung z nową składaną ofensywą. Już nie tylko Flip i Fold

Samsung od lat króluje na rynku składanych smartfonów. Nic dziwnego, w końcu zaczął produkować tego typu urządzenia jeszcze przed konkurencją i od tej pory wyznacza trendy. Bardzo możliwe, że Samsung jeszcze mocniej postawi na produkcję składanych smartfonów i już wkrótce zamiast standardowego duetu Flipa i Folda zobaczymy również ich wersje Ultra.

Informacja pochodzi od znanego analityka, który kryje się pod przydomkiem @RGClouds. Udostępnił on na Twitterze informacje, do których udało mu się dotrzeć, a z których wynika, że Samsung oprócz kolejnej generacji Flipa i Folda udostępni również wersję Ultra obu urządzeń. Nowy Z Fold miałby zostać zaopatrzony w ekran BOE QHD, podczas gdy Z Fold Ultra korzystałby z wyświetlacza Samsunga o rozdzielczości 4K. Podobnie miałyby się sprawy z Z Flipem i Z Flipem Ultra. Podstawowy model korzystałby z ekranu BOE FHD, a wersja ultra z ekranu Samsunga 2K.

What i know so far, new high ends

•Z Flex

•Z Fold Ultra

•Z Flip Ultra

•Z Tab



Future fold

Z Ultra = 4k, samsung

Z = qhd, boe



Flip

2k, samsung

fhd, boe



Z Flex, tri fold

Z Tab, foldable tablet



New mid end

Galaxy K series



Removal of S+

New Premium S



Better info on 2024+