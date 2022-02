Cat Q10: ten pancerny router 5G wytrzyma ekstremalne warunki

Cat zaprezentował na targach MWC 2022 całkiem nowe urządzenie – router Cat Q10 5G. Urządzenie sprawdzi się w ekstremalnych warunkach. Komu może się przydać?

Marka Cat, licencjonowana przez Bullitt Group, kojarzona jest w mobilnym świecie przede wszystkim z wytrzymałymi telefonami do zadań specjalnych. Jednak na MWC 2022 firma zaprezentować całkiem nowe w swoim portfolio urządzenie: pancerny router Cat Q10 z technologią 5G.

Cat Q10 zapewnia zgodność z certyfikatem ochrony klasy IP68 – jest więc odporny na kurz i deszcz. Spełnia także wymogi wojskowych testów w specyfikacji MIL-STD-810H, co oznacza, że wytrzyma długotrwałe przebywanie na zewnątrz niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

Router Cat Q10 był także testowany pod kątem upadku z 1,8 metra. Urządzenie zostało wyposażone w łatwą do wymiany przez użytkownika baterię o pojemności 5300 mAh, która pozwoli na pracę przez 10 godzin.

Zobacz: Oppo 240W SUPERVOOC: dziewięć minut do setki

Cat Q10 jest całkowicie przenośny i przeznaczony do użytku w każdych warunkach. Umożliwia podłączenie urządzeń do sieci 5G zarówno na placu budowy, jak i w gospodarstwie rolnym. Router umożliwia także korzystanie z internetu osobom przebywającym w ruchu lub wystawcom podczas imprez plenerowych, gdy nie można polegać na sieciach Wi-Fi. Producent poleca go także jako wsparcie akcji ratunkowych w czasie, gdy stacjonarne łącze szerokopasmowe jest zakłócone, ale nadal dostępna jest dobra sieć komórkowa.

Do router Cat Q10 można podłączyć do 32 urządzeń jednocześnie, zapewniając przepustowość i prędkości Wi-Fi 6 i 5G. Urządzenie oferuje także lepsze zabezpieczenia, a więc i prywatność, oraz – jak przekonuje producent – znacznie większą elastyczność niż publiczne hotspoty Wi-Fi.

Kluczowe funkcje routera Cat Q10 obejmują:

Cechy konstrukcyjne IP68 , odporność na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, śnieg, piasek, kurz i brud Zgodność z wymogami testów MIL-STD-810H Wytrzymałość na u padek do 1,8 m Antypoślizgowy, gumowany korpus z TPU Możliwość zamocowania na smyczy

Wymienna bateria litowo-jonowa 5300 mAh , 10 godzin użytkowania, 1000 godzin czuwania, z funkcją powerbanku

, 10 godzin użytkowania, 1000 godzin czuwania, z funkcją powerbanku Łączność 5G, 4G LTE (kat. 19) Wi-Fi 6 , 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO Do 32 urządzeń jednocześnie podłączonych

Chipset MTK 5G T750

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji mobilnych lub przeglądarek Internetowych

mobilnych lub przeglądarek Internetowych Standard szyfrowania danych: WPA-PSK, WPA2-PSK

Zobacz: Lenovo z mnóstwem komputerowych nowości na MWC 2022

Zobacz: Xiaomi POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro zaprezentowane na MWC 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Cat

Źródło tekstu: Bullitt Group