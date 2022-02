Lenovo z mnóstwem komputerowych nowości na MWC 2022

Firma Lenovo zaprezentowała podczas targów Mobile World Congress 2022 w Barcelonie nowe produkty i rozwiązania, zaprojektowane z myślą o hybrydowym świecie.

Pierwszy ThinkPad ze Snapdragonem

Lenovo przywiozło do Barcelony nowy ThinkPad X13s, który został opracowany we współpracy z firmami Qualcomm i Microsoftem. Jest to pierwszy na świecie laptop napędzany układem Snapdragon 8cx Gen 3 i pracujący pod kontrolą systemu Windows 11 Pro.

Urządzenie charakteryzuje się smukłą, ultralekką konstrukcją, chłodzoną w pełni pasywnie, bez wentylatora. Takie rozwiązanie sprawia, że urządzenie pracuje zupełnie bezgłośnie. Jak zapewnia producent, ThinkPad X13s może pracować nawet do 28 godzin z dala od gniazdka elektrycznego. W komplecie otrzymujemy również łączność 5G, w tym w zakresie fal milimetrowych (mmWave), a także obsługę aplikacji w ramach programu Microsoft App Assure.

Procesor Platforma obliczeniowa Snapdragon® 8cx Gen 3 System operacyjny Do systemu Windows 11 Pro Pamięć Do 32 GB pamięci LPDDR4x Składowanie Dysk SSD PCIe o pojemności do 1 TB Grafika Platforma obliczeniowa Snapdragon® 8cx Gen 3 z procesorem graficznym Qualcomm® Adreno™ Wyświetlać 13,3-calowy 16:10

-WUXGA IPS 300nit

-WUXGA IPS 300nit on-cell touch

-WUXGA IPS 400nit, Low Power, Low Blue Light Dźwięk Skierowany do użytkownika system

głośników Dolby® Audio Qualcomm® Voice and Audio Communications Suite Kamera -Kamera 5.0MP, opcjonalny czujnik podczerwieni, opcjonalna kamera Computer Vision

-5.0MP RGB Bateria 49.5Whr, (odtwarzanie wideo do 28 godzin) Bezpieczeństwo Qualcomm® Secure Processing Unit z Microsoft Pluton, dTPM, czytnik linii papilarnych, Windows Hello (aparat IR), migawka aparatu, Kensington Lock Porty 2 x USB-C 3.2 Gen 2, Audio, SIM Klawiatura Klawiatura ThinkPad TrackPoint, podświetlany

szklany gładzik z 3 przyciskami Bezprzewodowa sieć LAN Podsystem Qualcomm® FastConnect™ 6900 Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 6E

Bluetooth® 5.2 Bezprzewodowa sieć WAN Opcjonalny system

Snapdragon® X55 5G Modem-RF 5G mmWave i sub-6 eSIM oraz Nano SIM Kolory/Materiały Thunder Black, certyfikowany w 90% magnez z recyklingu na okładkach A i C Wymiary 298,7 x 206,4 x 13,4 mm

11,76 x 8,13 x 0,53 cala Masa 1,06 kg – 2,35 funta



Uwolniona produktywność w najnowszych ThinkPadach

ThinkPad X1 Extreme 5. generacji został wyposażony w procesory 12. generacji Intel Core i9 serii H z technologią Intel vPro i system operacyjny Windows 11 Pro. Laptop ten będzie dostępny także z najnowszymi procesorami graficznymi Nvidia GeForce RTX do laptopów. Do tego maksymalnie 64 GB RAM-u DDR5 i opcjonalne dwa nośniki danych SSD o pojemności do 8 TB. To wszystko powinno się przełożyć na ogromną wydajność, gotową na sprostanie najbardziej wymagającym zadaniom.

Wydajność Procesory Do procesora Intel Core™ i9 vPro®® 12. generacji z serii H System operacyjny Windows 11 Pro Pamięć Do 64 GB pamięci DDR5 4800 MHz Składowanie Maksymalnie dwa urządzenia – 4 TB PCIe Gen 4 SSD – maksymalnie 8 TB Opcje graficzne NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti; KARTA GRAFICZNA NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB; NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB; Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 GB Opcje wyświetlania 16" 16:10 WUXGA (FHD+) IPS 300nits, non-Touch, 100% sRGB, Low Blue Light

16" 16:10 WQXGA (QHD+) IPS 500nits, non-Touch, 100% sRGB, Low Blue Light 165Hz

16" 16:10 WQUXGA (UHD+) IPS 600nits, non-Touch, 100% Adobe, Low Blue Light, HDR400, Dolby Vision

16' 16:10 WQUXGA (UHD+) IPS 600nits, Touch, 100% Adobe, Low Blue Light, HDR400, Dolby Vision 16' 16:10 WQUXGA (UHD+) IPS 600nits, Touch, 100% Adobe, Low Blue Light, HDR400, Dolby Vision Dźwięk Dolby Atmos Speaker System

Dolby Voice Kamera Hybrydowy aparat na podczerwień FHD 1080p z migawką Bateria 90Wh, Szybkie ładowanie Bezpieczeństwo Chip dTPM 2.0 Fizyczne Czytnik linii papilarnych Match-on-Chip na przycisku zasilania

Migawka aparatu

Kensington™ 12mm gniazdo nano lock

MIL-STD 810H Łączność Porty 1 x HDMI 2.1 2 porty USB-A 3.2 Gen 1 2 x Intel Thunderbolt 4 (USB-C 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.4) 1 x gniazdo kart SD Express 7.0 1 x gniazdo audio 3,5 mm 1 x gniazdo Nano SIM (opcjonalnie) Bezprzewodowa WLAN Intel Wi-Fi 6E 802.11 AX (2×2) WWAN Cat20 5G Bluetooth® 5.2 Projekt Wymiary (szer. x gł. x wys.) 359,5 x 253,8 x 17,9 mm Masa 1,87 kg

4,14 funta



Lenovo wprowadza również kilka nowych maszyn do swojej oferty laptopów ThinkPad serii T. Nowy ThinkPad T16 oraz zaktualizowane 14-calowe ThinkPad T14s 3. generacji i T14 3. generacji są wyposażone w ekrany o współczynniku proporcji 16:10 z technologią słabego światła niebieskiego (low blue light), opcjonalne kamery FullHD i system głośników Dolby Audio i Dolby Voice. Do tego łączność Wi-Fi 6E i ulepszonym opcje WWAN.

ThinkPad T16 ThinkPad T14 Gen 3 ThinkPad T14s Gen3 Wydajność Procesor Intel Do Intel vPro® Enterprise z procesorami Intel® Core™ i7 12. generacji (z serii U i P) Procesor AMD Do procesorów AMD Ryzen™ PRO z serii 6000 System operacyjny Do systemu Windows 11 Pro Pamięć Modele AMD: do 32 GB Modele Intel: do 48 GB Intel: do 32 GB Składowanie Dysk SSD PCIe Gen 4 o pojemności do 2 TB GPU – Modele Intel Zintegrowany intel UHD lub Intel Iris Xe, NVIDIA MX 550 lub RTX 2050 Zintegrowany Intel UHD lub Intel Iris Xe GPU – modele AMD Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ 600M Wyświetlacz 16-calowa wąska ramka, do 2,5 K, 400 nitów, Dolby Vision, Low Blue Light 14-calowa wąska ramka, opcje do 4K IPS, 500 nitów, HDR400, Dolby Vision, Low Blue Light, z opcją

Touch 2.8K OLED w T14s Dźwięk Dolby Audio Speaker System

Dolby Voice Kamera Hybrydowy aparat fotograficzny na podczerwień FHD z migawką prywatności Bateria 52,5 Wh

86Wh 39,3Wh

52,4 Wh 57Wh Bezpieczeństwo Chip Procesor zabezpieczający dTPM 2.0

Microsoft Pluton w wybranych modelach

AMD Intel® Hardware Shield, dostępny wyłącznie na urządzeniach opartych na platformie Intel vPro® Fizyczne Czytnik linii papilarnych Match-on-Chip na przycisku zasilania

Migawka aparatu

Opcjonalna osłona prywatności

Gniazdo blokady Kensington™

MIL-STD 810H Łączność Porty 1 x HDMI 2.0b, 1 x gniazdo audio 3,5 mm – plus:

Intel: 2 x Thunderbolt 4, 2 x USB-A 3.2 Gen 1

AMD T14/T16: 2 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 1. AMD T14s: 1 x USB-C 4.0, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x RJ45 Bezprzewodowa Gniazdo SIM Wi-Fi 6E 802.11 AX (2×2) WWAN 4G LTE CAT 16 lub CAT 4 z kartą eSIM WWAN 4G LTE CAT 20 lub CAT 16 lub CAT4 WWAN 5G sub-6 (eSIM)

4G CAT 16 lub CAT 4 (eSIM) Bluetooth® 5.2 Projekt Wymiary (szer. x gł. x wys.) 369.9×255.5×20.5mm

14.25×10.06×0.81in 317,7 x 226,9×17,9 mm

12,51×8,93×0,7 cala 317.5×226.9×16.6mm

12.51×8.93×0.7in Masa 1,64 kg

3,61 funta 1,21 kg

2,65 funta 1,22 kg

2,7 funta



W Barcelonie pokazano również nowe mobilne stacje robocze ThinkPad P16s oraz ThinkPad P14s 3. generacji. Oferują one połączenie mocy i wydajności dla profesjonalnych użytkowników w podróży. Urządzenia zostały zbudowane w oparciu o takie technologie mobilne, jak najnowsze procesory Intel Core czy profesjonalne karty graficzne Nvidia T550. Obie stacje mają certyfikaty ISV i powinny się nadać do obsługi aplikacji takich jak AutoCAD, Revit, SolidWorks i wielu innych służących do pracy kreatywnej.

ThinkPad P16s ja ThinkPad P14s Gen 3 Wydajność Procesory Do Intel vPro® Enterprise z 12 miejscem Intel® Rdzeń™ Procesory i7 z serii P System operacyjny Do Windows 11 Pro

Ubuntu® Linux®

Red Hat® Enterprise Linux® Pamięć Do 48 GB Składowanie Dysk SSD PCIe Gen 2 o pojemności do 4 TB Opcje graficzne Zintegrowany procesor graficzny Intel UHD lub Intel Iris Xe,

NVIDIA T550 do laptopów Wyświetlacz 16-calowa wąska ramka, do WQXGA, 400nit, Dolby Vision, Low Blue Light, XRite 14-calowa wąska ramka, do WQUXGA, 500nit, Touch, Dolby Vision, Low Blue Light, XRite Dźwięk System głośników Dolby Audio Kamera Hybrydowy aparat na podczerwień HD lub FHD z migawką prywatności Bateria 52,5 Wh

86 Wh 39,3 Wh

52,5 Wh Certyfikaty ISV https://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/ Bezpieczeństwo Chip dTPM 2.0 Fizyczne Czytnik linii papilarnych Match-on-Chip na przycisku zasilania

Migawka aparatu

Opcja ochrony wyświetlacza

gniazdo blokady Kensington™

MIL-STD 810H Łączność Porty 1 x HDMI 2.0b

2 x Thunderbolt 4

2 x USB-A 3.2 Gen 1

RJ45 Gigabit Ethernet

1 x gniazdo audio 3,5 mm Bezprzewodowa Wi-Fi 6E 802.11 AX (2×2) WWAN 4G LTE CAT 16 lub CAT 4 z kartą eSIM Bluetooth® 5.2 Projekt Wymiary (szer. x gł. x wys.) 361.9×255.5×20.5mm

14.25×10.06×0.81in 317,7 x 226,9×17,9 mm

12,51×8,93×0,7 cala masa 1,73 kg

3,82 funta 1,39 kg

3,06 funta



Inspirujące laptopy Lenovo ThinkBook

Lenovo zaprezentowało laptopy ThinkBook 14s Yoga 2. generacji oraz ThinkBook 13s 4. generacji. Kontynuują one nowoczesną filozofię projektowania, która stała się znakiem rozpoznawczym linii ThinkBook. Urządzenia wyróżniają się się dwukolorowymi akcentami kolorystycznymi i obudową wykonaną anodyzowanego aluminium oraz bardzo wąskimi ramkami ekranu.

ThinkBook 14s Yoga Gen 2 ThinkBook 13s Gen 4 Wydajność Procesory Do Intel 12. generacji® Rdzeń™ Procesor i7 SYSTEM OPERACYJNY Do Windows 11 Pro Pamięć Do 40 GB Do 32 GB Składowanie Dwa dyski SSD do 2 x 1 TB PCIe SSD Dysk SSD PCIe o pojemności do 1 TB Opcje graficzne Intel Iris Xe Wyświetlacz 14-calowa wąska ramka FHD IPS z dotykiem, Gorilla Glass, 300nit, Dolby Vision, Low Blue Light, 100% sRGB 13,3-calowa wąska ramka z opcjami do 2,5K, 400 nitów, dotyk, low blue light i EyeSafe Dźwięk System głośników Dolby Audio Kamera Kamera HD lub FHD z migawką prywatności Bateria 60Wh 56Wh Bezpieczeństwo Chip dTPM 2.0 Fizyczne Czytnik linii papilarnych Match-on-Chip na przycisku zasilania

Migawka aparatu

Gniazdo blokady Kensington™

MIL-STD 810H Łączność Porty 1 x HDMI 2.0

1 x Thunderbolt 4

1 x USB Typ-C (DP/PD)

2 x USB-A 3.1

1 x gniazdo

audio 3,5 mm 1 x gniazdo Micro SD 1 x HDMI 2.0

2 x Thunderbolt 4

1 x USB-A

1 x gniazdo audio 3,5 mm Bezprzewodowa Do WLAN Wi-Fi 6E 802.11 AX (2×2) Bluetooth® 5.1 Projekt Wymiary (szer. x gł. x wys

.) 320x216x16.9mm

12.59×8.5×0.67in 297x211x14.9mm

11.69×8.31×0.59in Masa 1,5 kg

3,31 funta 1,25 kg

2,75 funta



Gamingowe laptopy IdeaPad

Dla graczy przeznaczone są nowe laptopy IdeaPad Gaming 3i oraz IdeaPad Gaming 3, oferowane z ekranami w rozmiarach 15" i 16". Konstrukcje te powstały z myślą o młodszych, początkujących graczach, dopiero rozpoczynających przygodę z cyfrową rozrywką, którzy jednocześnie potrzebują odpowiednich możliwości w grach. Odświeżona linia charakteryzuje się ulepszonymi układami chłodzenia, zapewniającymi cichszą pracę, a także odświeżonymi kolorami obudowy. Opcjonalnie urządzenie mogą być wyposażone w wyświetlacze WQHD+.

IdeaPad gaming 3i (15", 7) IdeaPad gamingowy 3i (16", 7) Wymiary i masa Od 21,8 mm i waży od 2,4 kg Od 20,9 mm i waży od 2,5 kg Wyświetlacz Do 15,6" WQHD IPS, 16:9, 165 Hz, 100% sRGB, 350 nitów Do 16" WQHD+ IPS, 16:10, 165Hz, 100% sRGB, 500 nitów Procesor Do Intel Core i7-12700H 12. generacji Grafika · Do karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 GB GDDR6; Zegar Boost 1425MHz, TGP 105W

· Procesor graficzny Intel Arc Graphics (fakultatywny) Pamięć Do 32 GB pamięci DDR4 3200 MHz (gotowy do pracy z technologią) Do 32 GB pamięci DDR4 3200 MHz (gotowy do pracy z technologią) Składowanie Dysk SSD PCIe NVMe o pojemności do 1 TB (M.2) System operacyjny System Windows 11 Bateria 60 Wh (4-ogniwowy)

45 Wh (3-ogniwowy)

Obsługuje szybkie ładowanie (15 minut dla 40% naładowania) 71 Wh (4-ogniwowy)

obsługuje Rapid Charge Pro (30 minut dla 50% naładowania) Łączność Do Wi-Fi 6, począwszy od Bluetooth 5.0 Porty Lewy

1 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A)

1 x Audio Jack (mikrofon i słuchawki)

Prawy

1 x USB 3.2 Gen 1 (Typ-A)

Tylny

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C) (Thunderbolt 4*, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0)

1 x HDMI 2.0

1 x RJ 45

1 x DC-in Lewy

1 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A)

1 x Audio Jack (mikrofon i słuchawki)

Prawy

1 x USB 3.2 Gen 1 (Typ-A)

Tylny

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C) (Thunderbolt 4*, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0)

1 x HDMI 2.0

1 x RJ 45

1 x DC-in *Intel Thunderbolt 4 jest dostępny w modelach z kartami graficznymi GeForce RTX 3050Ti, GeForce RTX 3050 i Intel Arc Graphics Dźwięk Dwa głośniki z technologią Nahimic Audio Kolor(y) Glacier White, Onyks Szary2 Onyks szary IdeaPad Gaming 3 (15", 7) IdeaPad Gaming 3 (16", 7) Wymiary i masa Od 21,8 mm i waży od 2,4 kg Od 20,9 mm i waży od 2,5 kg Wyświetlacz Do 15,6" FHD IPS, 16:9, 165 Hz, 100% sRGB, 300 nitów Do 16" WQHD+ IPS, 16:10, 165Hz, 100% sRGB, 500 nitów Procesor Do procesora AMD Ryzen 7 6800H z kartą graficzną Radeon™ Grafika Do karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4G GDDR6; Zegar Boost 1485MHz, TDP 85W) Pamięć Do 32 GB pamięci DDR4800 5 MHz (gotowy do pracy z technologią) Składowanie Dysk SSD PCIe NVMe o pojemności do 1 TB (M.2) System operacyjny System Windows 11 Bateria 60 Wh (4-ogniwowy)

45 Wh (3-ogniwowy)

obsługuje szybkie ładowanie (15 minut dla 40% naładowania) 71 Wh (4-ogniwowy)

obsługuje Rapid Charge Pro (30 minut dla 50% naładowania) Łączność Do Wi-Fi 6, począwszy od Bluetooth 5.0 Porty Lewy

1 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A)

1 x Audio Jack (mikrofon i słuchawki)

Prawy

1 x USB 3.2 Gen 1 (Typ-A)

Tylny

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C) (DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0)

1 x HDMI 2.0

1 x RJ 45

1 x DC-in Lewy

1 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A)

1 x Audio Jack (mikrofon i słuchawki)

Prawy

1 x USB 3.2 Gen 1 (Typ-A)

Tylny

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C) (DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0)

1 x HDMI 2.0

1 x RJ 45

1 x DC-in Dźwięk Dwa głośniki z technologią Nahimic Audio Kolory Glacier White, Onyks Szary2 Onyks szary



Dobrym uzupełnieniem do gamingowej oferty laptopów jest bezprzewodowa mysz Lenovo Legion M600s Qi Wireless Gaming Mouse, która ma zapewnić efektywną pracę, komfort i precyzję we wszystkich ruchach.

Nowości jest więcej

Na targach MWC firma Lenovo zaprezentowała swoją nową ofertę popularnych konsumenckich laptopów 2w1, komputerów konwertowalnych, laptopów typu detachable (odłączanych) oraz tabletów. Są wśród nich konwertowalne laptopy Lenovo IdeaPad Flex 5i i Lenovo IdeaPad Flex 5 w dwóch rozmiarach ekranu (14-calowe i 16-calowe) z opcjonalnym piórem Lenovo E-color.

Lenovo ogłosiło również szeroką gamę konsumenckich Chromebooków IdeaPad skierowanych do współczesnego biura, pracy i nauki zdalnej. Są to: Chromebook IdeaPad Flex 5i (14”, 7), Chromebook 2w1 IdeaPad Flex 3i (15”, 7) oraz Chromebook IdeaPad Duet 3 (11”, 7).

IdeaPad Flex 5i (14", 7) IdeaPad Flex 5i (16", 7) Wymiary i masa Od 17,4 mm i waży od 1,5 kg Od 18,7 mm i waży od 2,1 kg Wyświetlacz Do opcjonalnego 14-calowego OLED 2.8K 16:10, 100% DCI-P3, z certyfikatem TUV Do 16" 2,5K IPS 16:10, 100% sRGB, certyfikat TUV Procesor Do Intel Core i12-7U 1255. generacji Do Intel Core i12-7U 1255. generacji Grafika Intel Iris Xe Grafika MAX Pamięć Do 16 GB LPDDR4X

Do 1 TB SSD PCIe5

System Windows 11 Składowanie System operacyjny Bateria Obsługuje Rapid Charge Boost6 Kamera Kamera internetowa FHD Porty 1 x USB Type-C Thunderbolt 4

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x HDMI (1.4b)

1 x czytnik

kart SD 1 x port DC Combo

mikrofonu/słuchawek (okrągły) Dźwięk Dwa głośniki i Dolby Audio Kolory Stone Blue, Cloud Grey i Storm Grey (wybór materiału nadwozia) Cloud Grey i Storm Grey (oferowana całkowicie metalowa obudowa) Akcesoria Lenovo Digital Pen lub Lenovo E-color Pen (oba opcjonalnie) IdeaPad Flex 5 (14", 7) IdeaPad Flex 5 (16", 7) Wymiary i masa Od 17,8 mm i waży od 1,55 kg Od 18,7 mm i waży od 2,1 kg Wyświetlacz Do 14" 2.2K IPS 16:10

100% sRGB, certyfikat TUV Do 16" 2.5K IPS 16:10

100% sRGB, certyfikat TUV Procesor Procesor AMD Ryzen 7 5700U z grafiką Radeon Grafika Pamięć Do 16 GB LPDDR4X

Do 1 TB SSD PCIe5

System Windows 11 Składowanie System operacyjny Bateria Obsługuje Rapid Charge Boost6 Kamera Kamera internetowa FHD Porty 1 x USB Typu-C (4.0)

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x HDMI (1.4b)

1 x Czytnik

kart SD 1 x Port DC Combo

mikrofonu/słuchawek (okrągły) Dźwięk Dwa głośniki z Dolby Audio Kolory Kamienny błękit, szary chmur i szary burzowy Szary chmur i szary burzowy Akcesoria Lenovo Digital Pen lub Lenovo E-color Pen (oba opcjonalnie) IdeaPad Duet 5i (12", 7) Wymiary i masa Od 9,45 mm i waży od 810 g (tylko tablet) Wyświetlacz 12,35-calowy ekran dotykowy 2,5 tys. IPS, 16:10, 96% DCI-P3 i Dolby Vision

Gorilla® Glass Procesor Do Intel Core i7-1255U 12. generacji Akcesoria Aktywne pióro 3 (opcjonalnie) Pamięć Do 16 GB pamięci LPDDR4X (dwukanałowej) Składowanie Dysk SSD PCIe o pojemności do 1 TB (M.2) System operacyjny System Windows 11 Bateria 50Wh, obsługuje Rapid Charge Express10 Kamery Przednia kamera podczerwieni 5MP / tylna 5M Porty 2x w pełni funkcjonalne gniazdo USB-C

1x Audio Jack Dźwięk Dwa głośniki i Dolby Atmos Chromebook IdeaPad Flex 5i (14", 7) Wymiary i masa Od 19,7 mm i waży od 1,62 kg Wyświetlacz Do 14" FHD IPS 16:10, 400 nitów, 100% sRGB Procesor Intel Core i5-1235U 12. generacji Pamięć Do 8 GB pamięci LPDDR4X Składowanie Do dysku SSD 512 GB5 System operacyjny System operacyjny Chrome Bateria Do 10 godzin pracy na baterii11 Kamera FHD 1080p Porty 1 x gniazdo kart MicroSD (SD 3.0)

2x USB 3.2 Gen 2 (Type-C) lub 2x USB 3.2 Gen 2×1 (Type-C)

1 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A)

1 x Combo Audio Jack

1 x Kensington Nano Security Slot Dźwięk Dwa głośniki dostrojone przez MaxxAudio z Waves IdeaPad Flex 3i Chromebook (15", 7) Wymiary i masa Od 18,94 mm i waży od 1,91 kg Wyświetlacz 15,6-calowy ekran dotykowy FHD IPS, 300 nitów Procesor Do Intel Pentium Silver N6000 Pamięć Do 8 GB pamięci LPDDR4X Składowanie Do 128 GB pamięci eMMC System operacyjny System operacyjny Chrome Bateria Do 10 godzin pracy na baterii Kamera 720p Porty 1 x USB 3.1 Gen 1 (Type-C)

2 x USB 3.1 Gen 1 (Type-A)

1 x Czytnik

kart MicroSD™ 1 x Audio Combo Jack

1 x HDMI Dźwięk Dwa głośniki dostrojone przez MaxxAudio z Waves IdeaPad Duet 3 Chromebook (11", 7) Wymiary i masa Od 7,90 mm i waży od 516,5 g (tylko tablet) Wyświetlacz 11-calowy ekran dotykowy LCD 2K 5:3 z obsługą rysika (opcjonalnie), z certyfikatem TUV Procesor Platforma obliczeniowa Snapdragon 7c Gen 2 Pamięć Do 8 GB pamięci LDDR4X Składowanie Do 256 GB pamięci eMMC System operacyjny System operacyjny Chrome Bateria Do 12 godzin pracy na baterii

Obsługuje szybkie ładowanie 45 W Łączność Wi-Fi 5 802.11 ac

Bluetooth 5.1 Combo z kartą Wi-Fi Porty 2 x USB 3.0 Gen 1 (Type-C™)

Pogo-pin Dźwięk Dwa głośniki Lenovo Tab M10 Plus (3. generacji) Procesor(-y) MediaTek G80 (tylko Wi-Fi)

Snapdragon SDM680 (LTE/Wi-Fi SKU) System operacyjny Android 12 (Android 13 oczekiwany w 2023 r.) Audio + głośniki Cztery głośniki, Dolby Atmos Pamięć Do 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej Bateria 7700 mAh, obsługuje szybkie ładowanie 20 W Wyświetlacz 10,61" 2K (2000 x 1200) IPS LCD, 72% NTSC Wymiary i masa Począwszy od 7,45 mm waż od 465 g (1,03 funta) Kolory Storm Grey i Frost Blue Kamera 8 MP z przodu (stała ostrość), 8 MP z tyłu (automatyczne ustawianie ostrości) Akcesoria Lenovo Precision Pen 2 (opcjonalnie)

Etui folio (opcjonalnie)



