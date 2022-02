Motorola prezentuje nowego flagowca. Zamierza pozamiatać konkurencją

Motorola Edge 30 Pro to nowy flagowiec w ofercie amerykańskiego producenta. Telefon został zaprezentowany na krótko przed rozpoczęciem targów MWC.

Czy Motorola potrafi stworzyć udanego flagowca? Producent przekonuje, że tak i prezentuje model Edge 30 Pro. Nowy telefon ma imponować flagową wydajnością, świetnym aparatem i doskonałym wykonaniem.

Motorola Edge 30 Pro - specyfikacja i funkcje

Nowa Motorola Edge 30 Pro to przede wszystkim wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. To aktualnie jedna z najwydajniejszych jednostek dla urządzeń mobilnych. Oprócz tego na pokładzie znajdzie się 256 GB pamięci wewnętrznej i 12 GB RAM. No i oczywiście łączność 5G, ale w tym momencie to już w zasadzie standard.

Wyświetlacz nowej Motoroli to jednostka pOLED o przekątnej 6,7", rozdzielczości 1080x2400 oraz odświeżaniu 120 Hz. Za zasilanie tego wszystkiego ma natomiast odopowiadać akumulator o pojemności 4800 mAh z szybkim ładowaniem mocą 68 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 12.

Jak obiecuje producent, nowy model ma przynieść dużo zmian w kontekście jakości zdjęć - i to zmian na lepsze. Motorolę Edge 30 Pro wyposażono w potrójny aparat. Główna jednostka ma rozdzielczość 50 MP i przysłonę f/1.8. Ma także optyczną stabilizację obrazu (OIS), co powinno pomóc z jakością zdjęć w słabszym oświetleniu. Co jednak ciekawe, matrycę 50 MP zastosowano również w przypadku aparatu ultraszerokokątnego. W połączeniu z szerokim kątem widzenia rzędu 114 stopni może to dać naprawdę imponujące rezultaty.

Ostatnie "oczko" to sensor głębi o rozdzielczości 2 MP. Z przodu mamy natomiast aparat do selfie o rozdzielczości 60 MP.

Motorola Edge 30 Pro - ceny i dostępność

Telefon będzie dostępny w cenie 3799 zł. W marcu dodatkowo do sprzedaży trafi wersja z etui Folio i dedykowanym aktywnym rysikiem. Za ten wariant przyjdzie nam zapłacić 3999 zł.

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola