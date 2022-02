Motorola Moto G200 5G: flagowiec, który poszedł na kompromisy (test)

Motorola Moto G200 to smartfon, który wszedł na rynek jako jeszcze jeden potencjalny „zabójca flagowców”. Jego zaletami są mocny chipset Snapdragon 888+, ekran 144 Hz, aparat 108 Mpix, świetna funkcja Ready For. a także – stosunkowo przystępna cena. Producent musiał jednak pójść na pewne kompromisy...

Co prawda nastała już epoka najbardziej wydajnych smartfonów z chipsetem Snapdragon 8 Gen 1, ale zamontowany w Moto G200 układ Snapdragon 888+, najsilniejszy przedstawiciel poprzedniej generacji, to wciąż bardzo dobra propozycja, pozwalająca zaszeregować testowaną motkę do flagowców. W tym kontekście cena 1999 zł to niewątpliwy atut Moto G200.

W portfolio producenta nie jest to zresztą najdroższy model. Aż 500 złotych więcej trzeba zapłacić za Moto G100, telefon ze słabszym chipsetem Snapdragon 870, aparatem o niższej rozdzielczości 64 Mpix i wolniejszym ładowaniem. Wydawać by się więc może, że Moto G200 to idealny kandydat na pogromcę. Czy tak jest?



Specyfikacja techniczna

Obudowa z plastiku, wymiary 168,07 x 75,53 x 8,89 mm, masa 202 g,

Konstrukcja hydrofobowa o stopniu ochrony IP52,

Wyświetlacz IPS TFT o przekątnej 6,8 cala Max Vision, 144 Hz, Full HD+ (1080x2460), 396 ppi, 20:9, IPS, TFT, LCD, aktywny obszar panelu dotykowego 89%,

Chipset Qualcomm Snapdragon 888+ 5G,

Pamięć RAM 8 GB LPDDR5, masowa 128 GB UFS 3.1, brak microSD,

Sieci 5G NR w paśmie poniżej 6 GHz, 4G LTE kat. 20, 3G UMTS / HSPA+,

Wi-Fi Wi-Fi 6E a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth 5.2, NFC, USB 3.1 typu C,

Dual SIM nano, brak microSD,

Lokalizacja GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo,

Aparat tylny 108 MPix (f/1,9, 2,1 μm), szerokokątny 13 MPix (f/2,2, 1,12 μm, 120°), czujnik głębi 2 MPix (f/2,4, 1,75 µm), aparat przedni 16 MPix (f/2,2, 1,0 µm),

Nagrywanie wideo 8K 24 kl./s, 4K 30/60 kl./s,

Dźwięk Dolby Atos, jeden głośnik z technologią SmartPA, 2 mikrofony,

Bateria 5000 mAh, ładowanie z mocą 33 W,

System operacyjny Android 11,

Cena: 1999 zł.

Co w zestawie?

Zawartość pudełka może rozczarować tych, którzy liczyli na dodatki specjalne. Znajdziemy w nim smartfon, ładowarkę 33 W, kabel USB-C, zwykłe, silikonowe etui, „książeczki” i kluczyk SIM. Podobne zestawy oferują też inni producenci, więc też trudno narzekać.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl