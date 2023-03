Pancerny Ulefone Armor 23 Ultra – Snapdragon 8 Gen 1 i komunikacja satelitarna

Firma Ulefone pochwaliła się na targach MWC 2023 niesamowitym modelem Armor 23 Ultra. Pancerny smartfon ma bardzo ciekawą specyfikację, na którą czekało wielu użytkowników wzmocnionych telefonów.

Pancerne smartfony zazwyczaj nie zachwycają wyśrubowaną specyfikacją i choć w ostatnim czasie korzystnie się to zmienia, to jednak większość tych urządzeń to jednak średniaki.

Ulefone Armor 23 Ultra już w pełni zasługuje na miano flagowca. To pierwszy od dłuższego czasu smartfon rugged z układem Qualcomma, dotąd w takim sprzęcie stosowane były jednostki MediaTeka i to też raczej te mniej wydajne.

Tym razem producent wykorzystał układ Snapdragon 8 Gen 1, a więc jednostkę, która, choć już starszej generacji, w świecie pancerniaków jest prawdziwym objawieniem. Do tego telefon otrzymał aż 16 GB pamięci RAM, która można dodatkowo rozbudować o kolejne 8 GB wirtualnie. Pamięci wewnętrznej jest natomiast aż 1 TB. Ciekawostkę stanowi dwukierunkowa komunikacja satelitarna, coś jak rozwiązanie zaprezentowane ostatnio przez firmę Bullit oraz Motorolę. W wydaniu Ulefona ma pozwolić na wysyłanie komunikatów alarmowych oraz krótkich wiadomości tekstowych.

Smartfon otrzymał też ekran 6,67 cala o rozdzielczości Full HD+ (1080x 2400) z odświeżaniem 120 Hz. Wykorzystanie ekranowego czytnika linii papilarnych wskazuje, że mamy do czynienia z matrycą AMOLED. Co więcej, w ekranie nie ma wycięcia na aparat selfie, nie znajdziemy go też na górnej ramce – jest ukryty pod wyświetlaczem. Ma rozdzielczość 16 Mpix.

Interesująca jest też specyfikacja tylnych aparatów. Ulefone Armor 23 Ultra ma główny aparat 108 Mpix, któremu pomaga moduł szerokokątny 64 Mpix oraz aparat 64 Mpix z peryskopowym teleobiektywem, który ma pozwolić na optyczny zoom 5x.

Całość jest umieszczona w pancernej obudowie (IP68, IP69K, MIL-SDT-810H) z ramką wykonaną ze stopu tytanu. Telefon wytrzyma upadki z 2 metrów i zanurzenie do 6 m.

Energię dostarcza akumulator 7000 mAh z ładowaniem 120 W. Wszystkim zarządza Android 13.

Zapowiada się to bardzo dobrze, aż za dobrze. Ulefone podaje, że Armor 23 Ultra to na razie model koncepcyjny, więc bardzo możliwe, że nigdy nie wejdzie do sprzedaży lub jeżeli tak się stanie, to zostanie okrojony z najciekawszych funkcji. Niestety w przypadku tej marki jest to wysoce prawdopodobne.

Źródło zdjęć: Ulefone