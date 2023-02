Motorola Defy Satellite Link: komunikacja satelitarna w każdym smartfonie

Podczas targów MWC 2023 firma Bullit pokazała nie tylko nowy smartfon Cat S75, ale także razem z Motorolą – smartfon Motorola Defy 2 oraz zewnętrzny moduł dwukierunkowej komunikacji satelitarnej Motorola Defy Satellite Link.

Brytyjska Bullit Group, która stoi za smartfonami marki Cat, pochwaliła się na targach MWC 2023 nowym modelem z funkcją komunikacji satelitarnej – Cat S75. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, Bullit równolegle rozwijał wspólny projekt z firmą Motorola Mobility, czego efektem jest smartfon Motorola Defy 2 oraz dodatkowe urządzenie Motorola Defy Satellite Link.

Motorola Defy 2

Nowa, wzmocniona Motorola Defy 2 to w zasadzie rebrandowany Cat S75. Smartfon w wytrzymałej obudowie ma ekran IPS 6,6 cala Full HD+, napędzany jest przez układ Dimensity 930, ma 6/128 GB pamięci, potrójny aparat z główną jednostką 50 Mpix, a do tego akumulator 5000 mAh z ładowaniem 15 W. Specjalną funkcją jest moduł komunikacji satelitarnej.

Motorola potwierdziła właśnie, że plany sprzedaży modelu Defy 2 nie obejmują Europy – telefon ma być dostępny tylko na rynkach Ameryki Północnej i Południowej. Na nasz kontynent trafi za to Cat S75 oraz kolejna nowość – Motorola Defy Satellite Link.

Motorola Defy Satellite Link

Motorola Defy Satellite Link to zewnętrzne urządzenie z Bluetooth, które wykorzystuje znaną już z Cat S75 usługę Bullitt Satellite Messenger zapewniającą dwukierunkową komunikację satelitarnej, udostępnianie lokalizacji i funkcję nadawania sygnału SOS.

Urządzenie ma działać z niemal każdym smartfonem z systemem Android lub iOS z zainstalowaną aplikacją Bullitt Satellite Messenger. Po sparowaniu przez Bluetooth moduł łączy się bezpośrednio z satelitami geostacjonarnymi znajdującymi się ok. 35 tys. km. nad powierzchnią Ziemi.

Motorola Defy Satellite Link jest niewielka i zmieści się w każdej kieszeni. Urządzenie przeszło testy wytrzymałości MIL-STD-810H, jest wodo- i pyłoszczelne (stopień ochrony IP68) oraz zostało wyposażone w baterię 600 mAh, która ma zapewnić wiele dni pracy. Satelitarny moduł Motoroli został także wyposażony w łatwo dostępny przycisk „SOS”, dzięki czemu z niektórych funkcji można korzystać bez sparowanego smartfonu.

Działanie Motoroli Defy Satellite Link to również zasługa MediaTeka i jego układu 3GPP NTN do dwukierunkowej komunikacji satelitarnej. Jednostka ta została zintegrowana z nowymi smartfonami i modułem Satellite Link.

Nowe urządzenia Bullitta i Motoroli mają nieść pomoc wszędzie tam, gdzie nie ma zasięgu łączności komórkowej i Wi-Fi. Może się przydać służbom ratunkowym, a także podróżnikom eksplorującym dzikie rejony globu. Komunikaty będzie można przesyłać przez satelitę, o ile urządzenia będą miały dobry widok na niebo.

Odbiorcy bez aplikacji Bullitt Satellite Messenger otrzymają wiadomość jako zwykły SMS na swój telefon, a aby odpowiedzieć, zostają proszeni o pobranie powiązanej aplikacji na swojego Androida lub iPhone’a.

Jak działa usługa Bullitt Satellite Messenger?

Wykorzystywana w urządzeniach komunikacja Bullitt Satellite Messenger to pierwsza satelitarna usługa NTN oparta na standardach 3GPP działająca „bezpośrednio do urządzenia”. Zapewnia dostęp do satelitów geostacjonarnych, oferując nieprzerwany zasięg międzynarodowy w ramach istniejącej infrastruktury o dużym zasięgu.

Koszt wiadomości wysłanych lub odebranych przez satelitę zostanie potrącony z planu abonenckiego nadawcy w usłudze Bullitta bez żadnych kosztów dla odbiorcy. Stanowiąca część oferty usługa SOS Assist – z dostępem 24/7 do centrów reagowania kryzysowego zapewnianych przez FocusPoint International – jest zawarta we wszystkich planach, które zaczynają się już od 4,99 euro miesięcznie (ok. 24 zł).

Ceny i dostępność

Motorola Defy Satellite Link będzie dostępne od kwietnia 2023 r. u międzynarodowych sprzedawców detalicznych. Ceny rozpoczynają się od 119 euro, czyli około 560 zł.

Pakiet obejmujący urządzenie oraz roczną subskrypcję planu usług Essentials Messaging (do 30 dwukierunkowych wiadomości miesięcznie i SOS Assist) zaczyna się od 169 euro (około 800 zł).

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Motorola

Źródło tekstu: Motorola