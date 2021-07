Motorola Defy – powrót wzmocnionego telefonu do zadań specjalnych. Czy udany?

Motorola Defy to wzmocniony smartfon nieco inny niż typowe „pancerniki”. Jest bardziej elegancki, z lekkim sportowym zacięciem, nie razi toporną konstrukcją, zapewniając przy tym wysoka odporność na kurz, wodę, wstrząsy i upadki. Telefon wszedł właśnie na polski rynek, a my mieliśmy okazję go już przetestować. Jak się sprawuje?

Seria Motorola Defy po raz pierwszy zaistniała w 2010 roku – był to jeden z pierwszych wzmocnionych smartfonów z Androidem. Później przyszły kolejne modele, jednak w 2012 roku Motorola porzuciła dalszy rozwój tej serii. Teraz do niej powraca, chociaż tegoroczna nowość, powstała we współpracy z producentem telefonów Cat, czyli Bullitt Group, to już oczywiście całkiem inny sprzęt.

Dane techniczne

Wzmocniona obudowa z podwójnym uszczelnieniem, wymiary 169,8 x 78,2 x 10,9 mm i masa 232 g,

Zgodność z normą IP68, testy MIL-STD-810H, odporność na piasek, pył, wodę, wilgotność, mgłę solną, szok termiczny (wytrzymuje wahania temperatury w zakresie od -30°C do 75°C), odporność na wibracje, wodoszczelność do 1,5 m przez 35 minut, odporność na upuszczenie do 1,8 m na stal,

Dodatkowy programowalny przycisk z trybem PTT, zaczep na pasek,

Ekran IPS 6,5” HD+ (720 x 1600), szkło Gorilla Glass Victus o grubości 0,7 mm,

Procesor Snapdragon 662 (11 nm, 4x Kryo 260 Gold 2,0 GHz + 4x Kryo 260 Silver 1,8 GHz, GPU Adreno 610),

Pamięć RAM 4 GB, 64 GB ROM, karta microSD,

Łączność LTE kat. 4 150 Mb/s, Dual SIM, Wi-Fi ac 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC, USB C,

Gniazdo słuchawek 3,5 mm, czytnik linii papilarnych z tyłu obudowy,

Aparaty 48 Mpix f/1,8 + czujnik głębi ostrości 2 Mpix + makro 2 Mpix, aparat przedni 8 Mpix, nagrywanie wideo Full HD 30/60 kl./s,

Akumulator 5000 mAh, ładowanie TurboPower 20 W,

System Android 10 (z możliwością aktualizacji do 11),

Cena: 1499 zł.

Kup teraz - zapłać później czerwiec 2021 232 g, 10.9 mm grubości 4 GB RAM 64 GB, microSD LTE do 150Mbps 48 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix 6.5" - IPS LCD (720 x 1600 px, 270 ppi) Qualcomm SM6115 Snapdragon 662, 2,00 GHz Android v.10.0 5000 mAh, TurboPower, USB-C

Co w zestawie?

Granatowe pudełko z Motorolą Defy nie zawiera zbyt wielu dodatków. W środku znajdziemy smartfon, ładowarkę o maksymalnej mocy wyjściowej 20 W, kabel USB C, kluczyk do kart SIM, instrukcję obsługi i gwarancję. Jest też coś ekstra – pasek na nadgarstek, który można opcjonalnie przyczepić do oczka w rogu obudowy. Na stronie Motoroli widnieje informacja, że w zależności od dystrybucji w pudełku mogą się też znaleźć słuchawki, jednak w testowym zestawie ich nie było.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne