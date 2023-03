Pancerny Oukitel WP21 Ultra. Termowizja zamiast zegarka

Firma Oukitel zapowiada debiut nowego pancerniaka WP21 Ultra. To ulepszona wersja zeszłorocznego modelu, wyposażona w aparat i kamerę termowizyjną. Nie ma już za to dziwacznego zegarka na pleckach.

Pierwszy Oukitel WP21 to model z listopada 2022 roku – producent z tyłu obudowy zamontował w nim dodatkowy, okrągły ekranik AMOLED, na którym wyświetlany jest zegar lub różne powiadomienia. Taki element w telefonie przeznaczonym do pracy w trudnych warunkach to niezbyt praktyczny pomysł i chyba producent zdał sobie z tego sprawę, bo teraz, w modelu Ultra, wyświetlacza już nie ma, a okrągły pierścień mieści dodatkowy aparat z czujnikiem termowizyjnym.

Jest to czujnik InfiRay o rozdzielczości termicznej 256 x 192 i częstotliwości odświeżania 25 Hz, który został połączony z aparatem 5 Mpix. Całość pozwala na robienie zdjęć odzwierciedlających różnice w temperaturach od -10 stopni C aż do 550 stopni C z deklarowaną dokładnością 2 stopnie. Rozdzielczość samego czujnika termowizyjnego jest wyższa niż ta, którą zapewnia FLIR Lepton 3.5 (160 x 120) z telefonu Cat S62 Pro, choć w nim obraz jest łączony z aparatem 12 Mpix.

Aparat termowizyjny w Oukitelu WP21 Ultra działa w trybach IR, RGB, MIX i SPO, ma także nowy tryb PIP, który pozwala na wyświetlanie obrazu termicznego w lewym górnym rogu poglądu z głównego aparatu. Całość może więc się sprawdzić podczas prac hydraulicznych, w warsztatach, przemyśle i wszędzie tam, gdzie stosowana jest termowizja.

Poza aparatem termowizyjnym telefon jest wyposażony w główny aparat 64 Mpix oraz aparat noktowizorowy 20 Mpix. Obudowa o wytrzymałości IP68, IP69K i MIL-STD-810H mieści potężny akumulator 9800 mAh z szybkim ładowaniem 66 W, a moc do pracy dostarcza układ Helio G99 współpracujący z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Zarządzany przez Androida 12 Oukitel WP21 Ultra wyposażony jest także w ekran IPS o przekątnej 6,78 cala w rozdzielczości 1080 x 2460 z odświeżaniem 120 Hz, zapewnia łączność 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 oraz płatności NFC. Telefon ma grubość 18,4 mm i waży 398 g.

Oukitel WP21 Ultra w pełnej sprzedaży zadebiutuje 20 marca. Ostateczna cena nie jest znana.

Zobacz: Ulefone Armor 20WT – nowy pancerniak z walkie-talkie DMR

Zobacz: Cat S75 – pancerny smartfon z komunikacją satelitarną

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oukitel

Źródło tekstu: wł.