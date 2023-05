Blackview BV9300: nowy, niedrogi pancerniak z ogromną baterią i mocną latarką

Firma Blackview wprowadza do sprzedaży nowy smartfon z pancernej serii BV. Model Blackview BV9300 oferuje potężną baterię, niezłą wydajność, do wyboru laserowy wskaźnik albo latarkę i całkiem przystępną cenę.

Blackview BV9300 to następca zaprezentowanego kilka miesięcy temu i testowanego przez nas Blackview BV9200. Nowy model wyraźnie różni się od poprzednika.

Telefon wyróżnia się przede wszystkim masywną obudową, wewnątrz której znalazło się miejsce na potężny akumulator o pojemności aż 15 080 mAh. Według producenta pozwoli on nawet na 76 dni w trybie czuwania, a także 15,5 godziny grania w gry, 23,5 godziny oglądania wideo czy 84 godziny rozmów.

Akumulator można naładować z mocą 33 W. Zasilenie telefonu do połowy trwa 71 minut, a 100% naładowania osiągniemy po 3,5 godzinie.

Obudowa Blackview BV9300 zapewnia wytrzymałość zgodnie z normami IP68 i IP69K, można więc go zasypać pyłem, kurzem i topić na głębokość 1,5 m, spełnia też wymogi testów militarnych MIL-STD-810H, co oznacza między innymi odporność na działanie wysokiego ciśnienia, kwaśnej atmosfery czy upadki. Coś za coś – wysoka wytrzymałość i duża bateria przekładają się na spore wymiary i masę – Blackview BV9300 ma 22,8 mm grubości i waży aż 520 gramów.

W górnej części obudowy Blackview BV9300 znajduje się ciekawy detal – a nawet dwa do wyboru. Jeden wariant ma tam laserowy wskaźnik, dzięki któremu można na odległość 40 m wskazywać wybrane punkty z deklarowaną dokładnością 1 mm. Dzięki tej funkcji można też obliczyć odległość między dwoma punktami.

W drugiej wersji producent zamontował latarkę LED o mocy 100 lumenów, co w wielu zastosowaniach może zastąpić osobne urządzenie.

Pozostałe elementy specyfikacji sytuują Blackview BV9300 wśród solidnych średniaków 4G. Smartfon wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, a moc do pracy dostarcza mu układ MediaTek Helio G99. Szybkość działania gwarantuje też 12 GB pamięci RAM, choć tylko w standardzie LPDDR4X. Swoje dane użytkownik będzie mógł zapisać w pamięci wewnętrznej UFS 2.1 o pojemności 256 GB. Można też dołożyć kartę microSD do 1 TB.

Blackview BV9300 działa w sieciach 4G, i Wi-Fi 5, ma też NFC z płatnościami Google Pay. Lokalizację ułatwiają systemy GPS, Glonass, Beidou i Galileo.

Sekcję foto tworzy aparat 50 Mpix (ISOCELL JN1), jest też aparat szerokokątny 8 Mpix oraz jednostka makro 2 Mpix (1 cm). Zdjęcia selfie można zrobić za pomocą aparatu 32 Mpix.

Wszystkim zarządza Android 12 z lekka nakładką Doke OS 3.1.

Blackview BV9300 jest już dostępny w sprzedaży – w Chinach, ale z dostawą do Polski. Na AliExpress jego cena wynosi około 1200 zł, przy czym nieco tańsza jest wersja z latarką (dokładnie 1171,30 zł). Są to kwoty na start, później ceny wzrośną do ponad 1650 zł, ale jak to bywa w chińskich sklepach on-line – podobne promocje będą pojawiać się częściej. Nie wiadomo jeszcze, czy Blackview BV9300 trafi do Polski.

Źródło zdjęć: Blackview

Źródło tekstu: wł.