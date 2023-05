Gigaset GX6 Pro – biznesowy smartfon 5G w wytrzymałej obudowie

Gigaset GX6 Pro to debiutujący na polskim rynku wzmocniony smartfon prosto z Niemiec. Urządzenie obsługuje sieci 5G, ma eSIM, wymienialną baterię z bezprzewodowym ładowaniem oraz aparat o rozdzielczości 50 Mpix.

Gigaset GX6 Pro to nowy smartfon kierowany do użytkowników biznesowych.

Coraz więcej firm ufa urządzeniom mobilnym Gigaset. Z naszych smartfonów korzysta – przykładowo – Deutsche Bahn. Wiemy, że na rynku sprzętu profesjonalnego wymagane są bardzo wysokie standardy. Właśnie dlatego kierujemy tu nasze smartfony z serii Pro.

– powiedział Jörg Wissing, Senior Product & Business Development Manager w firmie Gigaset



Smartfon niemieckiej marki ma wzmocnioną konstrukcję, wymienny akumulator, rozszerzoną do 8 GB pamięć RAM, system Android Enterprise, zintegrowaną obsługę standardu eSIM oraz potrójny slot na dwie karty SIM i kartę pamięci. Producent zapewnia do 5 lat wsparcia na oprogramowanie.

Przeznaczony dla przedsiębiorstw

Oprogramowanie smartfonu Gigaset GX6 Pro upraszcza zarządzanie służbowymi urządzeniami używanymi przez większą liczbę pracowników. Zdalna administracja i kompatybilność z aplikacją TeamViewer pozwalają menedżerom IT szybko i łatwo przystosowywać smartfony do firmowych wymagań. Gigaset zapewnia długi okres eksploatacji modelu GX6 Pro – aktualizacje zabezpieczeń będą dostępne przez okres do pięciu lat od wprowadzenia na rynek, zaplanowane są kolejne aktualizacje Androida do wersji 14, a akumulator 5000 mAh można samodzielnie wymieniać.

Zobacz: Nowy pancerniak z Niemiec. Gigaset GX4 wyruszył na podbój Polski

Zobacz: Smartfon wyprodukowany w Niemczech. Testujemy Gigaset GX6

GX6 Pro można również personalizować w ramach zamówień firmowych – z uwagi na produkcję w Niemczech ułatwiona jest realizacja między innymi usługi grawerowania na obudowie smartfonów. Wybrać można na przykład logo firmy, nazwę działu lub inne tego typu informacje. Na żądanie GX6 Pro jest również dostarczany z preinstalowanym oprogramowaniem – od dostosowanego ekranu startowego, przez predefiniowane aplikacje lub ustawienia, po szereg tapet i dzwonków zgodnych z firmową polityką.

Niezawodny towarzysz w wymagającej pracy

Gigaset GX6 Pro obsługuje szybkie ładowanie z mocą do 30 W poprzez kompatybilną ładowarkę i może naładować akumulator do 90% w około 60 minut. Obsługiwane jest również bezprzewodowe ładowanie z mocą do 15 W, zgodnie ze standardem Qi. Technologia BatteryLife+ firmy Gigaset wydłuża żywotność baterii nawet o 50% dzięki domyślnemu ustawieniu progu ładowania.

Smartfon został przetestowany zgodnie ze standardem wojskowym MIL-STD-810H i uzyskał certyfikat IP68. W ten sposób potwierdzono, że smartfon ma wzmocnioną konstrukcję gwarantującą większą ochronę w przypadku silnych wibracji, zmian temperatury, wilgoci i pyłu oraz w razie upadku. Obudowę smartfonu można czyścić wodą, mydłem, alkoholem lub środkiem dezynfekującym.

Dobry sprzęt, dobra robota

Funkcje takie jak 5G, USB 3.0, Wi-Fi 6, NFC i Bluetooth 5.2 oznaczają, że Gigaset GX6 Pro spełnia również wysokie wymagania dotyczące łączności. Czytnik linii papilarnych znajduje się z boku obudowy w przycisku zasilania. Z kolei programowalny fizyczny klawisz funkcyjny ułatwia dostęp do niektórych funkcji lub aplikacji. Na pokładzie znalazło się także klasyczne złącze Jack 3,5 mm.

Wyświetlacz FHD+ typu punch hole, z częstotliwością odświeżania do 120 Hz, ma przekątną 6,6 cala, jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5 i osiąga jasność do 550 nitów. Dzięki temu nie powinno być problemów z odczytaniem zawartości ekranu także w jasnym świetle słonecznym. Układ MediaTek Dimensity 900 zapewnia moc obliczeniową wystarczającą do codziennej pracy.

Po raz pierwszy w urządzeniu Gigaset zastosowano szerokokątny aparat 50 Mpix z PDAF i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Przetwornik 1/1,55” o rozmiarze piksela 1008 μm zapewnia dobry obraz w słabych warunkach oświetleniowych.

Równie wytrzymały: Gigaset GX4 Pro

Model Gigaset GX4, młodszy brat GX6, również będzie dostępny w wersji Pro – z dwukrotnie większą pamięcią, rozszerzoną pamięcią RAM o pojemności 6 GB, funkcją eSIM, licznymi opcjami personalizacji, aktualizacjami nawet do pięciu lat oraz Android Enterprise ze wszystkimi korzyściami dla administracji i zarządzania urządzeniami.

Dostępność i cena

Gigaset sprzedaje swoje urządzenia za pośrednictwem sieci wykwalifikowanych partnerów, do których należą dostawcy usług informatycznych i telekomunikacyjnych, sprzedawcy z wartością dodaną (VAR) oraz dostawcy systemów dla przedsiębiorstw. Partnerzy służą doradztwem, sprzedażą i instalacją rozwiązań Gigaset Professional oraz oferują klientom inne usługi. Wyszukiwarka sprzedawców Gigaset może być wykorzystana do znalezienia lokalnego partnera.

Gigaset GX6 Pro będzie można kupić w Polsce w kolorach tytanowej czerni i tytanowej szarości od maja 2023 roku.

Zobacz: Sony prezentuje nowe smartfony. Oto Xperia 1 V i Xperia 10 V

Zobacz: Vivo Y78 to tani smartfon 5G. Właśnie wchodzi do sprzedaży

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Gigaset

Źródło tekstu: Gigaset