Sony prezentuje nowe smartfony. Oto Xperia 1 V i Xperia 10 V

Firma Sony zaprezentowała dwa nowe smartfony. Flagowa Xperia 1 V to małą rewolucja w fotografii mobilnej, natomiast Xperia 10 V to jeden z najlżejszych telefonów z baterią 5000 mAh.

Sony Xperia 1 V – rewolucja w fotografii mobilnej

Firma Sony pokazała flagowy smartfon Xperia 1 V, który jako pierwszy na świecie jest wyposażony w nowy, warstwowy przetwornik obrazu „stacked CMOS” z pikselami z dwuwarstwowym tranzystorem.

Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy potrzeby naszych klientów, a nowa Xperia 1 V, z wydajniejszą baterią i lepszymi rozwiązaniami audio, jeszcze lepiej sprawdzi się w roli smartfona dla twórcy, widza i gracza. Możliwości smartfonów stale rosną, podobnie jak stawiane im wymagania. Xperia 1 V daje praktycznie nieograniczone możliwości fotografowania i filmowania.

– powiedział Yang Cheng, Vice President, Imaging Solutions, Sony Electronics

Najnowszy flagowiec firmy Sony i jego nowo opracowana matryca obrazująca oddają bogatą kolorystykę i faktury na obrazach przedstawiających ludzi, krajobrazy i inne sceny, nawet w ciemnych miejscach. Dwukrotnie lepsze niż w poprzednim modelui parametry w słabym świetle oraz technologia szybkiej rejestracji i nakładania wielu klatek zapobiegają powstawaniu zakłóceń na zdjęciach i rozszerzają zakres dynamiczny do poziomu, jakim charakteryzują się aparaty pełnoklatkowe. Tylny aparat z obiektywem 24 mm jest wyposażony w o około 70% większą matrycę od tej w Xperii 1 IV. Z kolei aparat z obiektywem 85–125 mm (f/2.3 – f/2.8) z zoomem optycznym pozwala uzyskać jasne portrety z niewielkimi zniekształceniami.

W nowym smartfonie wykorzystano również technologię S-Cinetone ze sprzętu do produkcji filmowej, którą zaadaptowano do urządzeń mobilnych. Jak zapewnia producent, piękne odwzorowanie faktury ludzkiej skóry już na etapie nagrywania obrazu pozwala uzyskać imponujący materiał filmowy, który nie wymaga dalszych korekt kolorystyki. W porównaniu ze standardowymi przetwornikami obrazu nowa matryca wyróżnia się trzykrotnie wyższym poziomem nasycenia sygnału, a specjalne techniki przetwarzania osłabiają zakłócenia typowe dla ciemnych scen. Połączenie tych cech przekłada się na piękny wygląd i łagodną kolorystykę obrazu.

Bogaty zestaw funkcji smartfonu Sony Xperia 1 V obejmuje bardzo wydajny, działający w czasie rzeczywistym system AF i wstępnie zaprogramowane ustawienia koloru „Twórczy wygląd”, dostępne również w aparatach i kamerach α. Ustawienia te dostosowane są do różnych scen i wymagań, na przykład różnokolorowych kwiatów, błękitu bezchmurnego nieba czy tworzenia obrazów z miękkim, „transparentnym” wykończeniem. Wydajny system Real-time Eye AF i śledzenia w czasie rzeczywistym umożliwia ustawianie ostrości na oczy osoby lub wskazany obiekt. Analiza informacji o odległości pozwala dokładnie ustawiać ostrość nawet na odległe obiekty. Nowością jest tryb zdjęć seryjnych z szybkością do 30 klatek na sekundę i śledzeniem AF/AE, który eliminuje ryzyko przeoczenia ważnej chwili.

Smartfon Xperia 1 V powinna spełnić potrzeby każdego twórcy. Ustawienie „Prezentacja produktu”, dostępne dotąd w aparatach do vlogowania firmy Sony, umożliwia bezproblemowe przenoszenie ostrości z twarzy recenzenta na produkt pokazywany przed aparatem. Nowością jest mikrofon funkcji „Priorytet głosu”, umieszczony w pobliżu tylnego aparatu. Głos twórcy brzmi wyraźnie nawet na nagraniach powstających w gwarnym otoczeniu, co ułatwia przejście od zdjęć do rozpowszechniania filmu. Osoby prowadzące strumieniowe transmisje na żywo na YouTube z użyciem funkcji nagrywania filmów „Videography Pro” mogą na bieżąco sprawdzać napływające komentarze i natychmiast wchodzić w interakcjęvi z widzami. System obsługi dostosowany jest także do pracy w układzie pionowym.

W najnowszym flagowym smartfonie Sony wykorzystano 6,5-calowy wyświetlacz OLED 4K o częstotliwości odświeżania 120 Hz, który ogranicza zamazywanie się obrazu. Wzmacniacz o dużej mocy i niskim poziomie zakłóceń zwiększa zasięg i głębię dźwięku z głośników. Z kolei rozszerzone pasmo niskich i wysokich częstotliwości przekłada się na większą czystość i dynamikę brzmienia. Xperia 1 V zapewnia realistyczne wrażenia przy oglądaniu filmów i słuchaniu muzyki bez używania dodatkowego głośnika.

Tył smartfonu jest wykonany ze specjalnie opracowanego szkła z fakturą zapewniającą funkcjonalne właściwości dotykowe. W połączeniu z małymi wyżłobieniami z boku ułatwia to stabilne trzymanie urządzenia i zapobiega jego wyślizgnięciu się z ręki podczas zdjęć lub oglądania obrazu.

Dzięki baterii o pojemności 5000 mAh smartfon umożliwia ciągłe oglądanie filmów nawet przez 20 godzin, mimo że wyświetlacz ma rozdzielczość 4K. Nowy model jest przystosowany do bezprzewodowego ładowania, a funkcja szybkiego ładowania pozwala w 30 minut naładować baterię do 50%. System optymalizacji ładowania Xperia sprawia, że po 3 latach użytkowania bateria zachowuje co najmniej 80% maksymalnej pojemności.

Aby zwiększyć wydajność i trwałość smartfonu Xperia 1 V, poprawiono energooszczędność i efektywność rozpraszania ciepła. Sprawność energetyczna układu Snapdragon 8 Gen 2 jest o 40% wyższa niż ma SoC w poprzednim modelu. O 20% spadło zużycie energii podczas korzystania z aparatu. Aby zwiększyć wydajność odprowadzania ciepła na zewnątrz, o 60% powiększono arkusz rozpraszający ciepło.

Z myślą o zrównoważonym rozwoju i dostępności

W ramach starań, aby produkty firmy były jak najbardziej dostępne i łatwe w użytkowaniu dla wszystkich użytkowników wprowadzono w Xperii 1 V funkcję, która w trybie Photo Pro informuje dźwiękowo o pionowym lub poziomym ułożeniu ekranu.

Sony Group wdraża plan ochrony środowiska Road to Zero, którego celem jest osiągnięcie zerowego wpływu na środowisko do 2050 roku. Jego realizację podzielono na etapy, w których wyznacza się średnioterminowe cele ekologiczne. Zgodnie z jednym z nich, do 2025 roku firma Sony ma zaprzestać stosowania materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w nowo opracowywanych małych produktach. Opakowanie smartfona Xperia 1 V nie zawiera już plastiku. Powstaje z opracowanego przez Sony tworzywa „Original Blended Material”, wytwarzanego z bambusa, trzciny cukrowej i makulatury. Oprócz tego trwają prace nad ograniczeniem użycia plastiku z surowców pierwotnych w samym urządzeniu. Niektóre elementy, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, są produkowane z SORPLAS, czyli opracowanego przez Sony tworzywa opóźniającego palność, które zawiera do 99% surowców z recyklingu.

Stylowa osłona z podpórką

Dedykowana osłona smartfona Xperia 1 V ma umieszczony u dołu uchwyt, który ułatwia fotografowanie i filmowanie. Osłonę można ustawić nie tylko poziomo, jak podczas oglądania filmu, lecz także pionowo, co przydaje się w przypadku transmisji na żywo lub czatu wideo. Z myślą o pełni wrażeń dotykowych tył osłony ma taką samą fakturę jak obudowa smartfona. Osłona jest dostępna w trzech kolorach dopasowanych do telefonu.

Sony Xperia 10 V – pojemna bateria w lekkim wydaniu

Firma Sony pokazała również średniopółkowy smartfon Xperia 10 V. Urządzenie zostało wyposażone w przednie głośniki, które podczas oglądania filmów i słuchania muzyki odtwarzają mocny, zrównoważony, wierny dźwięk stereo. Z kolei 6,1-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FullHD+ jest o 50% jaśniejszy niż w poprzednim modelu, co poprawia widoczność obrazu w plenerze.

Sony Xperia 10 V jest wyposażona w gniazdo audio 3,5 mm (podobnie z resztą, jak Xperia 1 V) oraz technologię transmisji bezprzewodowej LDAC. Pozwala to słuchać dźwięku o wysokiej rozdzielczości i jakości zarówno z użyciem łącza przewodowego oraz bezprzewodowego. Z kolei system DSEE Ultimate, wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji firmy Sony, odtwarza utwory z serwisów streamingowych w jakości zbliżonej do nagrań o wysokiej rozdzielczości.

Smartfon Xperia 10 V pomaga uchwycić życie w całej pełni. Dzięki technologii wykrywania scenerii, warunków i obiektu automatycznie, dobiera optymalne ustawienia, by zapewnić jak najlepszy obraz. Trzy tylne aparaty z obiektywami o ogniskowych 16 mm (f/2.2), 26 mm (f/1.8) i 54 mm (f/2.2) pozwalają robić zdjęcia i nagrywać filmy w różnych ujęciach. Główny aparatu jest ponadto wyposażony w nowy przetwornik obrazu, o 60% większy niż w poprzednim modelu. Przechwytuje on więcej światła, dzięki czemu obrazy rejestrowane w słabszym oświetleniu są wyraźniejsze i mniej zaszumione. W uzyskaniu pięknych zdjęć w ciemnym otoczeniu lub nocą pomaga optyczna stabilizacja obrazu. Przedni aparat ma funkcję zdjęć z detekcją dłoni.

Nowy smartfon Sony, oficjalnie uznany za najlżejszy na świecie smartfon 5G z baterią o pojemności 5000 mAh (159 g), umożliwia ciągłe odtwarzanie filmów nawet przez 34 godziny. Xperia 10 V wyróżnia się wytrzymałością i trwałością. Stopień ochrony IP65/68 świadczy o wysokiej odporności na wodę i pył. Wyświetlacz jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus, bardzo odpornego na uderzenie i porysowanie.

Smartfony Xperia 10 V są dostępne w takich samych wersjach kolorystycznych, jak oferowane oddzielnie, w pełni bezprzewodowe słuchawki Sony WF-C700N: lawendowej, miętowej, białej i czarnej. Smartfon ma 6 GB wbudowanej pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej. Obsługuje technologię eSIM, a dzięki współpracy z kartami microSDXC o pojemności do 1 TB można w nim przechowywać duże ilości muzyki, filmów, zdjęć i innych danych bez posiłkowania się drogimi subskrypcjami w serwisach chmurowych.

Obsługę smartfonu Xperia 10 V ułatwia funkcja „Boczny sensor”, zapewniająca szybki dostęp do aplikacji, oraz „Przełącznik trybu wielu okien”, który dzieli ekran 21:9 na dwie części, umożliwiając jednoczesne przeglądanie Internetu i oglądanie filmów.

Nabywcy smartfonu Xperia 10 V będą mogli dokupić dopasowaną kolorystycznie osłonę z podpórką, bardzo przydatną podczas oglądania filmów z użyciem przednich głośników stereofonicznych. Smukła osłona pasuje kształtem do obudowy samego smartfona, jest wygodna w trzymaniu i funkcjonalna. Jej produkcja również odbywa się z wykorzystaniem tworzywa z recyklingu Sony SORPLAS.

Dostępność i cena

Sony Xperia 1 V 12/256 GB trafi na rynek pod koniec czerwca 2023 roku z ceną 6499 zł. Data wprowadzenia do sprzedaży Xperii 10 V będzie zależała od sieci handlowych i operatorów. Sugerowana cena średniopółkowego smartfonu to 2299 zł.

