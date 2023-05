Google prezentuje Pixel 7a. Już w sprzedaży

Podczas konferencji Google I/O 2023 Google zaprezentował długo zapowiadany smartfon Pixel 7a. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży na wybranych rynkach.

Google Pixel 7a to tańsza odsłona telefonu Google, która ma dostarczać w bardziej przystępnej cenie to, co oferuje podstawowy Google Pixel 7. O ile w USA cena Pixela 7 wynosi 599 USD, to nowy Pixel 7a oznacza wydatek 499 USD (około 2050 zł). Co za tę kwotę otrzymają nabywcy telefonu?

Google Pixel 7a wyposażony jest w ekran OLED o przekątnej 6,1 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i odświeżaniu 90 Hz. Ochronę wyświetlacza zapewnia szkło Corning Gorilla Glass 3, cała obudowa spełnia zaś normy odporności IP67. Google podkreśla, że aluminiowa obudowa została wykonana w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Moc do pracy urządzenia zapewnia własny układ Google – Tensor G2, którego pracę wspomaga koprocesor Titan M2, odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Użytkownik otrzymuje też 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1.

Bezpieczeństwo zapewnia także szereg dodatkowych usług, jak VPN by Google One, ochrona antyphishingowa i anty malware, szyfrowanie end-to-end w aplikacjach oraz co najmniej pięć lat poprawek bezpieczeństwa.

Sekcję foto tworzą główny aparat 64 Mpix (Quad Bayer, matryca 1/1.73" , piksele 0.8 μm, przysłona f/1,89) oraz aparat szerokokątny 13 Mpix (f/2,2). Pracę aparatu i kamery wspiera optyczna i elektroniczna stabilizacja obrazu oraz autofokus Dual Pixel PDAF. Przedni aparat ma natomiast 13 Mpix (f/2,2). Użytkownik będzie mógł też skorzystać z zaawansowanych rozwiązań w aplikacji Aparatu Google ze wsparciem AI, jak magiczna gumka, wyostrzanie Photo Unblur, zaawansowany tryb nocny czy długa ekspozycja. Aparat pozwala też na nagrywanie wideo 4K przy 30 i 60 fps.

W specyfikacji znajdziemy także obsługę sieci 5G Sub 6GHz, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Google Cast, a także lokalizację GPS, GLONASS, Galileo i QZSS. Aplikacja telefonu pozwala skorzystać z napędzanej sztuczną inteligencją funkcji Pixel Call Assist, która m.in. w skuteczny sposób pozwala uniknąć spamu.

Pod obudową znalazło się miejsce na akumulator 4300 mAh z szybkim i bezprzewodowym ładowaniem. Wszystkim zarządza Android 13 z zapowiadanymi aktualizacjami.

Google Pixel 7a dostępny jest w kolorach: szaro-czarnym Charcoal, jasnoniebieskim Sea, białym Snow i koralowym Coral. Można go już kupić w sklepie Google w Stanach Zjednoczonych.

Źródło zdjęć: Google