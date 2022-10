Google Pixel 7 Pro to nowy król fotografii mobilnej. Według DxOMark

Serwis DxOMark przetestował fotograficzne możliwości najnowszego smartfonu firmy Google. Pixel 7 Pro znalazł się na pierwszym miejscu rankingu, razem z modelem Honor Magic4 Ultimate.

Pixel 7 Pro, czyli jeden z najnowszych smartfonów firmy Google, został wyposażony w zestaw trzech aparatów fotograficznych z tyłu. Główna jednostka ma rozdzielczość 50 Mpix i wyposażono ją w hybrydowy autofocus (multi-directional PDAF + laser AF) oraz optyczną stabilizację obrazu. Ta ostatnia trafiła również do teleobiektywu o rozdzielczości 48 Mpix, zapewniającemu powiększenie optyczne 5x. Z kolei aparat ultraszerokokątny, również wyposażony w autofocus (jak wszystkie aparaty z tyłu) ma rozdzielczość 12 Mpix i kąt widzenia 126˚. Przedni aparat ma rozdzielczość 10,8 Mpix.

Zobacz: Google prezentuje smartfony Pixel 7 i Pixel 7 Pro

Zobacz: Google Pixel 7. Face Unlock będzie ograniczone. Już wiadomo dlaczego

Pixel 7 Pro po testach DxOMark

DxOMark podaje, że w modelu Pixel 7 Pro widać znaczącą poprawę w stosunku do ubiegłorocznego Pixela 6 Pro w dostrojeniu oprogramowania. Przyczyniło się to do poprawy działania zoomu oraz wyższej jakości nagrań wideo. Chwalony jest również szybki i dokładny autofocus.

Plusy:

Spójne działanie aparatu we wszystkich zastosowaniach i funkcjach,

Doskonałe radzenie sobie z robieniem zdjęć i filmów znajomym i rodzinie, zapewniając dobre renderowanie odcieni skóry i naturalne kontrasty w każdych warunkach,

Doskonałe możliwości autofocusu w zdjęciach i filmach, które pomagają zamrozić akcję, uchwycić moment z precyzją, a także doskonałe możliwości śledzenia twarzy w wideo,

Dobra ogólna wydajność zoomu zapewniająca dobre szczegóły na wszystkich odległościach, od ultraszerokiego do dalekiego zasięgu,

Tworzenie doskonałych zdjęć i filmów selfie z naturalnymi odcieniami skóry, dokładną ekspozycją docelową i szerokim zakresem dynamiki, nawet w trudnych warunkach,

Skuteczna stabilizacja wideo przedniego i tylnego aparatu,

Dość szeroka głębia ostrości, dzięki czemu nadaje się do większości rodzajów selfie, nawet dla dużych grup.

Minusy:

Niedostateczna ekspozycja w filmach przy słabym oświetleniu zrobionych głównym aparatem,

Niewielka utrata szczegółów i szumy przy zoomie bliskiego zasięgu,

Nieostre powierzchnie podczas korzystania z przedniego aparatu z bliskiej odległości,

Widoczny szum w warunkach słabego oświetlenia.

Tylne aparaty uzyskały łączną ocenę 147, dzięki czemu Pixel 7 Pro zajął pierwsze miejsce w rankingu DxOMark razem z modelem Honor Magic4 Ultimate.

Przedni aparat w najnowszym smartfonie Google nie jest tak dobry, jak tylny zestaw fotograficzny. DxOMark przyznał mu 142 punkty, co dało Pixelowi trzecie miejsce w rankingu, za smartfonami Apple iPhone 14 Pro (145) i Huawei P50 Pro (144).

Zobacz: Honor X40 GT oficjalnie. Szybki olbrzym nie tylko dla graczy

Zobacz: Huawei Watch D i Watch GT 3 SE już wkrótce w Polsce. Ceny będą kusić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Google, DxOMark

Źródło tekstu: DxOMark