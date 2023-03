Blackview BV9200: niedrogi pancerniak z dźwiękiem Harman (test)

Blackview BV9200 to pancerniak, który próbuje połączyć przystępną cenę z cechami smartfonów wyższej klasy. Producent kusi ekranem 120 Hz, duża pamięcią wewnętrzną, dźwiękiem ze strojeniem Harman AudioEFX, szybkim ładowaniem i aparatem 50 Mpix.

Blackview BV9200 to najnowszy wzmocniony telefon jednego z najbardziej znanych producentów pancerniaków. Choć numer „9” w symbolu urządzenia sugeruje, że mamy do czynienia z reprezentantem topowej serii w portfolio firmy, to tak naprawdę jest to model nieco bardziej przystępny cenowo. „Przystępny” i „niedrogi” nie znaczy przy tym „tani” – ale telefony klasy rugged zawsze są nieco droższe niż te zwykłe, o mniejszej odporności. W sumie więc BV9200 może kusić ceną.

BV9200 nie jest jeszcze dostępny w oficjalnej polskiej dystrybucji, ale fani pancernych telefonów mogą się zdecydować na zakupy na AliExpress. Tam urządzenie kosztuje około 1400 zł, choć ceny mogą się znacznie różnić w zależności od czasowych ofert. Na początek wiosny producent przygotował nową promocję, dzięki której cena za Blackview BV9200 wynosi 1342 zł.

Zestaw nie zawiera niczego niespodziewanego. W płaskim, białym pudelku znajdziemy telefon Blackview BV9200, ładowarkę 66 W, kabel USB-C i dokumentacje. Kluczyka SIM nie ma, bo nie jest potrzebny.

