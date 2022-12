Doogee V30 – pancerniak z eSIM, 5G i 108 Mpix wszedł do sprzedaży

Koniec roku obfituje w premiery sprzętu o wzmocnionej konstrukcji. Dziś poza dwoma smartfonami Ulefone’a zadebiutował też na rynku Doogee V30, całkiem przyzwoity model ze średniej półki z kilkoma wyjątkowymi cechami.

Firma Doogee swój smartfon V30 zapowiada już od dłuższego czasu, ale do sprzedaży ten model wszedł dopiero dziś – najwyraźniej jako odpowiedź na dwie dzisiejsze rynkowe nowości Ulefone’a.

Zobacz: Ulefone Power Armor 18 i 19 – pancerne smartfony z promocją na start

Producent zachwala, że Doogee V30 to „pierwszy na świecie pancerny flagowiec z eSIM”, choć wzmocnione telefony z tym rozwiązaniem ma już od dawna Hammer (ale jeszcze dalej im do flagowców).

Poza tym Doogee V30 to całkiem dobrze wyposażony model o wzmocnionej konstrukcji IP68, IP69K i MIL-STD-810H oraz dość zadziwiającym wzornictwie. Czarny model wykończony jest z tyłu ekoskórą, co w połączeniu z metalowymi detalami ma nawiązywać do wnętrz luksusowych samochodów sportowych. Drugi wariant wydaje się już bardziej w stylu rugged – tył jest gładki i ma kolor pomarańczowy. W każdym przypadku obudowa zapewnia bardzo dużą wytrzymałość na warunki zewnętrzne. Smartfon jest przy tym niezłą cegiełką – ma grubość 18,3 mm.

Z przodu Doogee V30 znalazł się ekran IPS o przekątnej 6,56 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Moc do pracy dostarcza układ Dimensity 900 (6 nm, 2,4 GHz) wspierany przez RAM o wielkości 8 GB, który można rozbudować do 15 GB za pomocą 7 GB wykrojonego z pamięci UFS. Ta ma z kolei 256 GB.

Doogee V30 zapewnia łączność 5G we wszystkich stosowanych pasmach i w Dual SIM, do tego oferuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, a także NFC z obsługą płatności Google. Moduł eSIM pozwala naraz aktywować 4 wirtualne karty SIM, więc w sumie można jednocześnie korzystać z 5 numerów (z jednym fizycznym SIM-em). W specyfikacji znajdziemy także radio FM, boczny czytnik linii papilarnych, rozszerzenie microSD do 2 TB i dwa głośniki Hi Res Audio.

Sekcję fotograficzną tworzy główny aparat 108 Mpix (Samsung S5KHM2SP03, f/1,8), aparat noktowizorowy 20 Mpix (IMX350, f/1,8) do zdjęć nocnych oraz aparat szerokokątny 16 Mpix (130°m f/2,2). Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix (Sony IMX616, f/2,0).

Smartfon wyróżnia się też sporą baterią 10 800 mAh, która można ładować z mocą 66 W. Jest też ładowanie bezprzewodowe 15 W. Producent obiecuje do 5 dni standardowej pracy. Wszystkim zarządza Android 12.

Doogee V30 wszedł do sprzedaży na AliExpress i w sklepie producenta Doogeemall. W tym pierwszym kosztuje na start około 1710 zł. Smartfon na pewno pojawi się też w polskiej dystrybucji, choć cena będzie na pewno znacznie wyższa.

Zobacz: Gigaset GX6 debiutuje w Polsce. Niemiecki pancerniak na każdą okazję

Zobacz: Doogee wchodzi na rynek tabletów. Będzie można zamówić do Polski

