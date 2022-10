Doogee wchodzi na rynek tabletów. Będzie można zamówić do Polski

Doogee planuje zadebiutować na rynku tabletów. Czego dokładnie spodziewać się po chińskiej marce? Nowy tablet Doogee T10 będzie można zamówić do Polski.

Tablety mają swój drugi złoty wiek już za sobą, ale nie znaczy to, że wszystkie firmy wycofują się z tego segmentu rynku. Już pierwszego listopada pojawi się tablet Doogee T10. Tak jak nazwa sugeruje urządzenie będzie miało wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala.

Doogee debiutuje z tabletem. Będzie można zamówić do Polski

Sercem nowego tabletu będzie układ Unisoc T606. Do kompletu dostaniemy 8 GB RAM i 5 GB RAM-u wirtualnego. W przypadku pamięci wbudowanej będzie to 128 GB pamięci. Aparat główny będzie mieć 13 Mpix. Z przodu znajdzie się natomiast pojedynczy sensor 8 Mpix. W przypadku przedniego aparatu Doogee zatrudni do pomocy sztuczną inteligencję. Akumulator będzie miał pojemność 8300 mAh.

Tablet będzie dostępny w sprzedaży w Polsce, do premiery dojdzie bowiem na znanym i popularnym w naszym kraju AliExpressie. Niestety, nie wiadomo dokładnie jakiej spodziewać się ceny. Obecnie na AliExpressie znajdują kwoty oscylujące dookoła 300 dolarów. Często jednak okazuje się, że prawdziwe ceny pojawiają się dopiero w momencie właściwej premiery, a po wcześniejszych nie ma ani śladu. Zobaczymy jak będzie tym razem.

Źródło zdjęć: doogee

Źródło tekstu: gsmarena, aliexpress