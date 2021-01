Dzisiaj debiutuje Doogee X95 Pro - zamówimy go do Polski

Już dzisiaj zadebiutuje nowy tani smartfon marki Doogee. To model Doogee X95 Pro. Będziemy mogli go zamówić także do Polski.

W zeszłym roku chiński Doogee pokazał modele S95 i X95. W przeciwieństwie do wielu innych mniejszych marek, tutaj smartfony mogliśmy zamówić bezpośrednio do Polski. Tak samo jest w przypadku modelu Doogee X95 Pro, który debiutuje właśnie dzisiaj. Smartfon udowadnia, że lepszy jest nie tylko w nazwie - klient otrzyma bowiem lepszy układ, bardziej rozwinięty aparat, a rozmiar będzie większy. To ostatnie jednak nie dla każdego jest zaletą. Urządzenie ma wyświetlacz o przekątnej 6,52 cala i układ MediaTek Helio A20.

W kwestii pamięci użytkownik będzie miał do dyspozycji 4 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, jednak dzięki karcie pamięci można uzyskać do 128 GB pamięci wbudowanej. Potrójny aparat główny ma sensory 13 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix, natomiast pojedynczy przedni ma 5 Mpix. Akumulator z kolei ma pojemność 4350 mAh. System operacyjny niestety nie jest najnowszy - jest to Android 10. Nowy telefon z niskiej półki cenowej można zamówić na platformie AliExpress. Za 478,46 PLN możemy mieć sam telefon, natomiast za 574,16 PLN dostaniemy do kompletu inteligentny zegarek Doogee CS1.

Zobacz: DOOGEE S95 i X95 możesz zamówić do Polski. Niska półka jest coraz ciekawsza

Zobacz: Światowy ranking TOP10 w AnTuTu – grudzień 2020. Xiaomi słabo, rządzi Huawei

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: aliexpress, wł