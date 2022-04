Pancerny Doogee S98 Pro już niedługo

Już niedługo pojawi się na rynku Doogee S98 Pro. Czego dokładnie spodziewać się od nowego pancernego modelu? Przede wszystkim kuszącego aparatu.

Dooge nie jest zbyt dużym graczem na rynku mobilnym. Ostatnio jednak marka zdecydowanie nabrała pewności siebie. Od początku roku wydała ona Doogee V20 i standardowy model Doogee S98. Już wtedy producent kusił, że w tym roku czekają nas także wersje Pro i Ultra.

Doogee S98 Pro już w czerwcu

Dokładnie tak się stało. Po marcowym Doogee S98, teraz przyszła pora na pancerny smartfon w wariancie Pro. Powinien on pojawić się już na samym początku czerwca. Niestety, niewiele wiadomo jeszcze na temat jego specyfikacji technicznej. Najlepsze informacje mamy na temat jego aparatu.

W tej kwestii możemy się spodziewać dwóch sensorów. Pierwszy będzie miał 48 Mpix, a drugi 20 Mpix. Doogee ma zadbać o termowizję i dobre widzenie w nocy. W ten sposób producent chce skusić profesjonalistów szukających pancernego telefonu do poważnych zastosowań. Chińczycy chwalą się, że ich smartfon zmierzy temperaturę od - 15 do 550 stopni Celsjusza. Wszystko to z dokładnością do dwóch stopni.

Doogee swoje telefony zwykle wystawia też na sprzedaż na AliExpressie, a to oznacza możliwość sprowadzenia do Polski.

