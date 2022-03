Doogee S98 to bardzo nietypowy pancernik. Ma dwa ekrany

Doogee S98 to nowy pancerny smartfon, który zadebiutuje w tym miesiącu. Od dziesiątek podobnych urządzeń odróżnia go drugi wyświetlacz na tylnej części obudowy i nieco steampunkowa estetyka.

Dotąd dodatkowe ekrany w smartfonach, umieszczone na pleckach, kojarzyły się głównie z takimi markami, jak Xiaomi, Huawei czy Meizu, a więc zdecydowanie nienależącymi do producentów urządzeń klasy rugged. Teraz po taki pomysł sięgnęła też w swoisty sposób firma Doogee, kojarzona głównie ze smartfonami o zwiększonej odporności.

Doogee S98 nie jest pierwszym telefonem tej marki z drugim ekranem – niedawno zadebiutował też Doogee V20, gdzie również obok aparatu jest niewielki wyświetlacz. Teraz firma kontynuuje ten pomysł w jeszcze innej formie. Dodatkowy, okrągły ekran w Doogee S9 wkomponowany jest w środek modułu aparatu. Mogą być tam wyświetlane tarcze zegara, co pozwala szybciej zorientować się, która jest godzina, ale też umieszczane są tam powiadomienia, moduł sterowania muzyką i inne tego typu elementy.

Poza dodatkiem ekranu z tyłu obudowy Doogee S98 zapowiada się na solidnego pancernika średniej klasy. Urządzenie odznacza się wytrzymałością na pył i wodę zgodnie z normami IP68 i IP69K, producent chwali się też spełnieniem wymogów wojskowych testów MIL-STD-810G.

Z przodu Doogee S98 umieszczony jest główny ekran IPS o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości Full HD+. Sercem telefonu jest chipset MediaTek Helio G96 (12 nm, taktowanie do 2,05 GHz), któremu pomaga 8 GB pamięci RAM. Na aplikacje i dane użytkownik otrzyma 256 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozbudowy o karty microSD o pojemności 512 GB.

Okalający dodatkowy wyświetlacz moduł fotograficzny tworzy główny aparat 64 Mpix, któremu towarzyszy czarno-biały aparat 20 Mpix (Sony IMX350) do zdjęć nocnych, a także szerokokątny 8 Mpix (130 stopni). Nocny aparat wykorzystuje dwie diody podczerwieni do rozpoznania otoczenia w całkowitych ciemnościach, rozwiązanie to jest ostatnio coraz częściej stosowane w pancernych telefonach. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 16 Mpix.

W specyfikacji znajduje się również łączność LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, a także boczny czytnik linii papilarnych i dodatkowy klawisz do dowolnej konfiguracji.

Akumulator o sporej pojemności 6000 mAh będzie można doładować z mocą 33 W przewodowo lub też bezprzewodowo z ładowarki 15 W. Smartfon ma grubość 15,5 mm, waży 320 gramów. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 12.

Doogee S98 zapowiadany jest przez producenta na koniec marca. Cena na razie pozostaje nieznana. W przeciekach pojawiły się też doniesienia o modelach Doogee S98 Pro i Doogee S98 Ultra, które będą miały swoje premiery w kolejnych miesiącach.

Źródło zdjęć: Doogee

Źródło tekstu: wł.