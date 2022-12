Gigaset GX6 debiutuje w Polsce. Niemiecki pancerniak na każdą okazję

Firma Gigaset wprowadziła na polski rynek swój najnowszy smartfon – model GX6. Produkowany w Niemczech telefon łączy wysoką wytrzymałość ze stosunkowo płaską obudową, standardem 5G i aparatem ze stabilizacją OIS.

Jak podkreśla producent, Gigaset GX6 produkowany jest w macierzystej fabryce firmy Gigaset w niemieckim Bocholt, a nie w Chinach i jest to jedyny outdoorowy smartfon „Made in Germany”.

Gigaset GX6 może się okazać interesującą propozycją dla tych, którzy poszukują smartfonu wzmocnionego, ale też lekkiego i niezbyt dużego. Urządzenie waży 278 g, a jego wymiary to 170,7 x 82,2 x 11,9 mm, więc jak na sprzęt do zadań specjalnych nie są to odstraszające parametry.

Dwukomponentowa obudowa łącząca stop aluminium z poliwęglanową tylną powłoką zapewnia pyło- i wodoszczelność IP68 (wytrzyma głębokość 1,5 metra przez 30 minut), telefon spełnia też wymogi militarnych testów MIL-STD-810H. Gigaset GX6 jest odporny na silne wibracje, zmiany temperatury, kurz i brud, smartfon przetrwał też testy upadku na stalową płytę z wysokości 1,2 metra. Obudowę można czyścić wodą, mydłem, alkoholem lub środkiem dezynfekującym.

Ekran IPS ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość Full HD+ (2412 x 1080), odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz. Jasność wyświetlacza sięga 550 nitów. Z zewnątrz jest chroniony przez szkło Gorilla Glass 5.

Sercem modelu Gigaset GX6 jest układ MediaTek Dimensity 900 z modemem 5G. Smartfon zapewnia też łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC, ma także złącze USB 3.0. Lokalizację ułatwia odbiornik łączący systemy GPS L1+L5, Galileo, GLONASS, Beidou i QZSS.

Gigaset GX6 ma 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1, można też dołożyć karty microSD do 1 TB.

Główny aparat w GX6 łączy matrycę 50 Mpix z optyką f/1,8 oraz z optyczną stabilizacją obrazu OIS. Towarzyszy mu aparat makro 2 Mpix. Z przodu znalazł się moduł 16 Mpix (f/2,0).

W specyfikacji modelu GX6 znajdziemy także czytnik linii papilarnych zintegrowany z umieszczonym na boku obudowy przyciskiem zasilania oraz programowalny fizyczny klawisz funkcyjny ułatwiający dostęp do określonych funkcji lub aplikacji. Smartfon ma także klasyczne złącze jack 3,5 mm.

Gigaset GX6 ma jeszcze jedną, ciekawą cechę – wymienny akumulator o pojemności 5000 mAh. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie o mocy 30 W i może zasilić do 90 procent baterii w około 60 minut. Obsługiwane jest także ładowanie bezprzewodowe 15 W, zgodne ze standardem Qi. Funkcja Gigaset BatteryLife+ w modelu GX6 wydłuża żywotność baterii nawet o 50 procent dzięki domyślnemu ustawieniu progu ładowania.

Smartfon wkracza na rynek z Androidem 12, a producent gwarantuje aktualizacje zabezpieczeń przez okres nawet pięciu lat od wprowadzenia na rynek oraz update systemu Android do wersji 14.

Gigaset GX6 trafił do sprzedaży w kolorze tytanowej szarości, a później wejdzie także w wariancie tytanowej czerni. W opakowaniu znajdziemy przewód USB-C do ładowania i transmisji danych oraz pasek na nadgarstek. Cena: 2999 zł.

Źródło zdjęć: Gigaset

Źródło tekstu: Gigaset