Gigaset GX290 plus: odporny smartfon z nową, mocniejszą specyfikacją. Powstała też biznesowa wersja GX290 PRO

Dwa lata temu Gigaset wprowadził wzmocniony smartfon GX290. Teraz niemiecka marka prezentuje jego odnowioną, mocniejszą wersję Gigaset GX290 plus, a dodatkowo wariant kierowany dla odbiorców biznesowych – GX290 PRO z certyfikatem Android Enterprise Recommended.

Nowy Gigaset GX290 plus jest odporny na zachlapania, pył i wstrząsy oraz przystosowany do najtrudniejszych warunków. Pamięć RAM w modelu GX290 plus została zwiększona do 4 GB, a wewnętrzna do 64 GB. Producent przeprojektował też obudowę: teraz tytanową szarość uzupełniają srebrne linie oraz czerwony włącznik.

Adaptacyjny 6,1-calowy wyświetlacz HD+ z wycięciem typu V-notch w telefonie Gigaset GX290 plus ma rozdzielczość 1560 x 720 pikseli, jasność 580 cd/m² i kontrast 1000:1. Sercem telefonu jest układ MediaTek Helio P23 z zegarem 2 GHz, który wspiera transmisję 4G LTE z prędkością do 150 Mbit/s oraz obsługuje standardy połączeń VoLTE i VoWiFi. W specyfikacji nie zabrakło NFC.

Wyświetlacz jest chroniony szkłem Gorilla Glass 3. W porównaniu z GX290 wprowadzono poprawki konstrukcyjne: rama wokół wyświetlacza została minimalnie podniesiona, aby lepiej zabezpieczać ekran przed uszkodzeniem.

Bateria litowo-polimerowa w GX290 plus oraz GX290 PRO ma pojemność 6200 mAh. Zapewnia czas czuwania do 550 godzin z dwiema kartami SIM i czasem rozmów do 24 godzin w sieci 3G / 4G. Akumulator umożliwia ładowanie bezprzewodowe z mocą do 15 watów i przywraca pełną moc po trzech godzinach. Port USB typu C w GX290 plus obsługuje również szybkie ładowanie za pomocą technologii PE+.

GX290 plus ma podwójny aparat główny z matrycą 13 Mpix.

Dla biznesu: GX290 PRO

Wersja biznesowa – GX290 PRO – pod względem wyglądu i konstrukcji jest identyczna, jak GX290 plus, i przystosowana do obsługi systemu Android Enterprise. GX290 PRO uzyskał już certyfikat SOTI Mobile Device Management, zapewnia także opcjonalną możliwość aktualizacji zabezpieczeń przez dłuższy czas. Smartfon GX290 PRO można również spersonalizować zgodnie z oczekiwaniami firmy. Niemieckie zakłady Gigaset wygrawerują nadbudowie smartfonu logotyp przedsiębiorstwa, numer IMEI, nazwę oddziału lub inne indywidualne informacje, nawet jeśli przedsiębiorstwo zamówi niewielką liczbę telefonów.

Gigaset GX290 plus pojawi się w sprzedaży na niemieckim rynku na początku marca br. w cenie ok. 329 euro (1475 zł). Koszt Gigaset GX290 PRO wyniesie ok. 399 euro (1788 zł). Smartfony trafią także na polski rynek.

Źródło tekstu: Gigaset